Il sistema di inseguimenti della polizia in Cyberpunk 2077 (acquistabile su Amazon) nasconde un segreto sorprendente: la sua architettura è ispirata a uno dei videogiochi arcade più celebri della storia, quel Pac-Man che ha fatto la fortuna delle sale giochi negli anni Ottanta. A rivelarlo è stato Maciej Celmer, senior AI programmer di CD Projekt, durante una conferenza tecnica alla Game Industry Conference di Poznań, in Polonia. La connessione tra il caotico futuro di Night City e il labirinto dove un dischetto giallo sfugge ai fantasmi colorati potrebbe sembrare improbabile, eppure rappresenta la chiave di volta che ha trasformato uno degli aspetti più criticati del gioco al lancio in una delle sue caratteristiche più apprezzate.

Quando Cyberpunk 2077 debuttò nel dicembre 2020, tra le numerose problematiche che afflissero il titolo, il comportamento delle forze dell'ordine risultava particolarmente deludente. Gli agenti comparivano dal nulla e rappresentavano una minaccia trascurabile, rendendo il sistema di wanted poco coinvolgente e privo di dinamismo. CD Projekt lavorò per anni a una revisione completa di questa meccanica, implementata definitivamente nel 2023, che avrebbe dovuto rendere gli inseguimenti più sofisticati e strategici. Il risultato finale si ispira proprio alla logica comportamentale dei fantasmi di Pac-Man, dove ogni entità insegue il giocatore secondo strategie predefinite ma coordinate.

Prodotto in caricamento

Celmer ha spiegato in dettaglio come funzioni questa architettura durante la sua presentazione intitolata "Heat, MaxTac, and Blockades: Police System, in Cyberpunk 2077 and more". Il parallelismo con Pac-Man non è superficiale: proprio come nel classico arcade ogni fantasma adotta un approccio differente per catturare il giocatore, le auto della polizia di Night City seguono sette strategie distinte durante gli inseguimenti. Alcune pattuglie cercano di raggiungere il veicolo del giocatore percorrendo il tragitto più breve possibile, mentre altre tentano manovre di fiancheggiamento o cercano di intercettarlo agli incroci successivi.

In una comunicazione successiva via email, il programmatore ha confermato che Pac-Man rappresentò una delle "numerose" fonti di ispirazione, specialmente per i designer che concepirono l'idea iniziale. L'obiettivo era circondare il giocatore con veicoli inseguitori mantenendo però sempre almeno una "strada verso la libertà", una via di fuga praticabile. Naturalmente, come ha precisato Celmer, la parola "tentare" è appropriata, considerando quanto possa essere dinamica e imprevedibile la situazione nelle strade di Night City durante un inseguimento ad alta velocità.

Ogni auto della polizia segue una logica comportamentale ispirata ai fantasmi di Pac-Man

Le sette strategie implementate combinano la logica di spawn dei veicoli con il loro comportamento successivo, variando in base al livello di allerta, allo stato del sistema di polizia e ad altri fattori contestuali. La prima strategia prevede un movimento diretto verso il giocatore in linea retta, utilizzata quando il sistema è in stato di allerta. La seconda, al contrario, sposta i veicoli direttamente lontano dal giocatore. Una terza fa pattugliare l'area circostante, mentre la quarta implementa vere e proprie trappole agli incroci per tentare di aggirare il fuggitivo.

Esiste poi una strategia definita "aggressiva" che permette alle auto di raggiungere il giocatore da qualsiasi posizione, seguita da una modalità di perlustrazione iniziale attorno alla scena del crimine. Infine, una settima strategia funziona come soluzione di emergenza quando il sistema non riesce a individuare un punto di spawn adeguato per la sesta: il veicolo compare semplicemente ovunque e inizia a cercare il giocatore. Oltre alle strategie di base, le auto possono eseguire manovre specifiche come speronamenti, sparatorie, blocchi stradali, sorpassi o allineamenti con il veicolo inseguito.

Osservando gli inseguimenti dall'alto, le strade di Night City si trasformano effettivamente in un labirinto dove le pattuglie della polizia interpretano il ruolo dei fantasmi. Nel Pac-Man originale, Pinky tenta di tendere imboscate al giocatore mentre Blinky lo insegue direttamente: CD Projekt ha voluto replicare questa diversificazione comportamentale in un contesto tridimensionale e moderno. "Volevamo semplicemente fare qualcosa di leggermente diverso rispetto ad altri giochi con sistemi simili", ha dichiarato Celmer. "La combinazione di un design AI classico ispirato a Pac-Man sembrava perfettamente adatta all'implementazione degli inseguimenti polizieschi in Cyberpunk 2077".

Questa revisione del sistema rappresenta solo uno degli elementi che hanno contribuito a quella che viene considerata una delle rinascite più incredibili nella storia dei videogiochi. Dopo il lancio disastroso del dicembre 2020, CD Projekt ha continuato ad aggiornare il titolo con dedizione costante. Oggi, mentre si avvicina al quinto anniversario, Cyberpunk 2077 ha raggiunto la cifra impressionante di 35 milioni di copie vendute, rappresentando la principale fonte di entrate per lo studio polacco.