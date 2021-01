Cyberpunk 2077: Night City analizzata da un architetto, cosa ne pensa?

Cyberpunk 2077 è sicuramente il gioco più chiacchierato del momento. L’opera di CD Projekt RED è decisamente mastodontica, tanto che le console della scorsa generazione tutt’ora fanno fatica a farlo girare in modo ottimale. Il gioco ha ancora oggi una moltitudine di bug e diversi problemi di ogni tipo, questi hanno fatto passare inevitabilmente in secondo piano l’immenso lavoro dell’azienda polacca. Purtroppo ad oggi il titolo, solo se giocato con un PC di fascia alta permette di godersi appieno tutta Night City. La città infatti risulta essere bellissima ed inquietante allo stesso tempo con palazzi enormi che fanno mancare letteralmente il fiato. Un architetto ha voluto approfondire questo concetto con un corposo video pubblicato su YouTube.

Dopo aver trascorso più di trenta ore tra le vie di Night City il giovane architetto ha potuto dire la sua sul lavoro svolto da Mike Pondsmith, designer statunitense di CD Projekt RED. Il ragazzo è rimasto estasiato, dichiarando come la città rappresenti alla perfezione l’idea di una società futuristica controllata da delle grandi corporazioni governative, il tutto prendendo spunto da Hong Kong e dalle opere di Kisho Kurosawa famoso architetto giapponese.

Questi due esempi sposano perfettamente l’idea di città futuristica rendendo a tutti gli effetti Night City come vero protagonista. A proposito di protagonista, l’architetto ha voluto studiare l’appartamento di V. All’interno possiamo trovare un distributore automatico, probabilmente presente in ogni casa, testimoniando quanto le corporazioni si siano insediate perfettamente nella vita di tutti i giorni. Night City riflette anche quel futuro distopico dove il problema della sovrappopolazione è reale e tangibile, suddivisa in diverse classi sociali. Insomma, il lavoro svolto dai ragazzi di CD Projekt RED è lodevole, i problemi risultano essere ben altri, ma crediamo che col tempo grazie alla roadmap svelata, possano in qualche modo risolvere la situazione nel migliore dei modi.

Night City sia splendida a livello architettonico? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità relative a Cyberpunk 2077 ed ai suoi aggiornamenti futuri.