Cyberpunk 2077 sarà presente all’E3, ma non sarà giocabile

Cyberpunk 2077 sarà presente all'E3 di quest'anno ma non sarà giocabile. Gli sviluppatori hanno dichiarato che sarà possibile vedere una demo in loco

Cyberpunk 2077 è uno dei titoli che ha creato un certo tipo di hype nei propri fan, e continua ancora a rimanere avvolto nel mistero. Come previsto, il nuovo titolo sviluppato da CD Projekt RED sarà presente alla fiera losangelina, ma non sarà possibile vedere nulla di nuovo per quanto riguarda il suo mondo di gioco. Gli sviluppatori hanno infatti affermato che sarà possibile vedere in loco solo una piccola demo della loro nuova IP.

Il community manager della software house, Marcin Momot, ha pubblicato un post sul suo profilo Twitter in risposta alle molteplici domande che gli sono state poste. “Per rispondere a molte delle domande su una possibile demo di Cyberpunk 2077 e se sarà giocabile all’E3: Ospiteremo delle presentazioni di gameplay (non giocato da noi)”. Con “in that cinema” Momot si riferisce allo stand che CD Projekt RED avrà alla fiera di Los Angeles. Quindi se andrete all’E3 di quest’anno avrete la possibilità di vederlo in anteprima, prima che venga rilasciato ufficialmente. Lo stand 1023 sarà dall’11 al 13 giugno presso la South Hall del Convention Center di Los Angeles.

Il presidente e CEO della casa sviluppatrice del titolo, Adam Kicińsk, ha dichiarato che l’E3 2019 sarà uno dei più importanti di sempre, dichiarando che gli sviluppatori hanno preparato qualcosa di veramente forte. Speriamo solamente di ricevere maggiori informazioni durante il corso della fiera. Vi ricordiamo che l’anno scorso alla kermesse losangelina è stata presentata una lunga sequenza di gameplay di Cyberpunk 2077, rivolta solamente alla stampa presente all’E3. Il video è stato reso successivamente pubblico solamente dopo il termine del Gamescom di agosto; trovate il video poco sopra.

Mentre la fiera si avvicina cresce la voglia di sapere di più sulla nuova IP, e con essa anche l’hype. Intanto vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà ambientato nello stesso universo del boardgame da cui prende ispirazione. Attualmente non sappiamo se il gioco avrà o no un doppiaggio in Italiano.