Cyberpunk 2077: prima espansione in sviluppo con un team numeroso

Nella giornata di ieri Cyberpunk 2077 ha dato finalmente notizie di sé con informazioni riguardo le prossime patch e dell’aggiornamento next-gen in arrivo (ve ne abbiamo parlato in questo articolo), ma pare siano stati rivelati anche dettagli riguardo lo sviluppo della prima attesa espansione del gioco di CD Projekt Red.

Dopo un lancio che si è rivelato un successo di vendite ma un flop mediatico in seguito allo stato disastrato con cui il gioco si è presentato ai videogiocatori dopo un’imponente campagna marketing, gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 sono concentratissimi sul risolvere i tanti problemi del gioco, a partire dai bug per arrivare al bilanciamento del gioco. A complicare la situazione ci si era messo anche un attacco hacker negli scorsi mesi che, insieme alle complicanze della pandemia, ha rallentato ancora di più i lavori di restauro al gioco. In ogni caso CD Projekt Red ha sempre parlato di almeno 3 DLC gratuiti nel futuro del gioco, e durante una riunione dell’azienda si è discusso anche della prima espansione.

A prendere parola riguardo l’espansione di Cyberpunk 2077 durante la riunione della prima metà dell’anno fiscale 2021 di CD Projekt è stato il CEO Adam Kiciński, il quale ha parlato di un gran numero di sviluppatori relegati all’esclusiva progettazione del primo DLC: “In questo momento 160 persone stanno lavorando alla prima espansione di Cyberpunk 2077“. Facendo due rapidi calcoli, un quarto dello staff di CD Projekt sta avanzando i lavori di questo primo contenuto aggiuntivo. Il CEO ha anche menzionato un “progetto non ancora annunciato” su cui altri 70 sviluppatori stanno lavorando.

Kiciński ha menzionato altri piccoli dettagli di sviluppo, ma niente che possa suggerire il contenuto di questo primo DLC: “Riguardo l’espansione, è ancora in sviluppo ma non stiamo fornendo alcun dettaglio sulla data di rilascio… Vorremmo mantenere la regola di non commentare la data finché non saremo pronti alla consegna. Per quanto riguarda il prezzo… storicamente le espansioni sono state pagate tutte come con The Witcher. Tuttavia è decisamente troppo presto per parlare di prezzo, visto che non stiamo nemmeno rivelando una data“.