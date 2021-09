Cyberpunk 2077, aggiornamento next gen in arrivo quest’anno gratuitamente

Questa volta sembra che CDPR voglia fare sul serio e cercare di riprendere il tempo andato perduto negli scorsi mesi e cercare di dare alla community il titolo che merita. Ormai con l’arrivo della stagione autunnale molto probabilmente si parlerà sempre più spesso di Cyberpunk 2077, abbiamo infatti già accennato all’arrivo della patch 1.3 e di come l’azienda si stia muovendo per incrementare la produttività. In quest’ultimo caso ha infatti avuto una campagna “acquisti” non indifferente.

Come abbiamo riportato un po’ di giorni fa, il team si è leggermente ingrandito abbracciando anche alcuni modder che ora lavorano per CD Projekt e che aiuteranno tutto il team a venire a capo di alcuni bug che ancora attanagliano il titolo. Oggi però un’altra notizia potrebbe mettere il sorriso sulla bocca di migliaia di giocatori che ancora non hanno avuto modo di giocare al titolo dell’azienda polacca.

Sembra infatti che in una discussione con il board finanziario CDPR abbia ancora una volta confermato che gli aggiornamenti next gen per Cyberpunk 2077 arriveranno come promesso entro la fine del 2021 e saranno completmanete gratuiti. Nessun cambio di rotta, anzi sembra che anche quelli di The Witcher 3 possano arrivare con le stesse tempistiche.

Ovviamente c’è da fare una grande premessa, per quanto CDPR possa promettere, un rinvio potrebbe sempre essere dietro l’angolo, soprattutto per permettere di rilasciare delle patch per PS5 e Xbox Series X|S degne di questo nome. A questo punto infatti ci chiediamo quanti team siano al lavoro su ogni piccolo progetto. Sembra proprio che dopo la prima battuta di arresta l’azienda abbia voglia di far apprezzare il titolo a quanti più giocatori possibili. Cosa che al momento è molto complicata!