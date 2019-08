Cyberpunk 2077 deve sembrare una prosecuzione del gioco da tavolo, dice il creatore

Cyberpunk 2077 vuole essere una vera prosecuzione del gioco da tavolo originale: ecco come il creatore sta lavorando con CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 è un titolo molto ambizioso e sul quale CD Projekt RED sta puntando enormemente, come testimoniano i 400 sviluppatori dedicati al progetto (circa il doppio di quelli che si sono occupati di The Witcher 3 Wild Hunt). La forza lavoro non consiste però unicamente negli sviluppatori del team polacco, ma anche in Mike Pondsmith, creatore del gioco da tavolo originale. Pondsmith, infatti, è estremamente coinvolto nello sviluppo di Cyberpunk 2077.

Durante la Gamescom 2019, Pondsmith ha spiegato che il suo compito è stato sopratutto quello di fare in modo che il videogame risultasse essere una continuazione del gioco da tavolo. “La maggior parte di quello che facciamo è assicurarci che ci sia un passaggio fluida dai due periodi temporali [ndr, 2020 e 2077]. Vogliamo veramente che, nel caso nel quale le persone vadano a tirare fuori Cyberpunk 2020, possano trovare cose che sono poi ricollegate a fatti di Cyberpunk 2077.”

Pondsmith ha spiegato che c’è molto lavoro da fare per creare nei fan storici di Cyberpunk 2020 una connessione con il gioco di CD Projekt RED e parte del lavoro è stata fatta tramite i social media. J. Gray, che organizza gli eventi della community e il lato PR del publisher R. Talsorian Games di Cyberpunk 2020, ha da tempo iniziato a pubblicare una serie di post chiamati “365 giorni di Cyberpunk” che servono per rimpinguare la lore dell’universo narrativo di Cyberpunk.

Questi microfatti variano da descrizioni di personaggi a elementi ambientali. Ad esempio, uno spiega il funzionamento del sistema di noleggio dei veicoli gestiti dall’IA. Secondo Pondsmith, inizialmente i fan lo trovano strano, ma ben presto si appassionano e vogliono scoprire cose nuove.

Cyberpunk 2077, quindi, sarà un’esperienza profondamente legata all’opera d’origine, per quanto, al tempo stesso, darà grande libertà, visto che sarà possibile creare il proprio o la propria V, sia per aspetto che per origini narrative.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 16 aprile 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.