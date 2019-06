Cyberpunk 2077: ecco le specifiche tecniche del PC sul quale girava la demo dell’E3 2019

Cyberpunk 2077 è stato mostrato all'E3 2019 su un PC di alta fascia: ecco tutti i dettagli sull'hardware usato da CD Projekt RED durante la presentazione.

Durante l’E3 2019 è stata mostrata (purtroppo a porte chiuse) una nuova demo di Cyberpunk 2077. Inizialmente, si pensava che girasse su PlayStation 4 Pro, ma si è poi scoperto che in realtà era stata eseguita su PC. Ora, finalmente, possiamo scoprire con maggiore precisione quali erano le specifiche tecniche utilizzate per la presentazione.

A rivelarle è la stessa CD Projekt RED, software house che sta sviluppando il gioco (nonché creatrice dell’amatissimo The Witcher 3: Wild Hunt), parlando al sito tedesco Spielitimes. Il team polacco ha svelato che il PC montava una scheda video Titan RTX (già sappiamo che il gioco, insieme a molti altri, supporterà l’RTX), CPU Intel i7-8700K @ 3.70 GHz, una scheda madre Asus ROG STRIX Z370-I Gaming, due moduli RAM da 16 GB e un SSD Samsung da 512 GB; il tutto alimentato da un Corsair SF600 600W.

Come è ovvio, questa configurazione di tutto rispetto è stata scelta per eseguire Cyberpunk 2077 al massimo dettaglio possibile, per poter impressionare tutti i fortunati che hanno potuto assistere alla demo. CD Projekt RED ha però aggiunto che attualmente non è pronta a condividere i requisiti minimi e quelli consigliati per il gioco.

Ovviamente, durante l’E3 2019 abbiamo potuto vedere Cyberpunk 2077 in azione. Nella nostra anteprima potete leggere: “[…]Cyberpunk non inventa nulla, ma eleva a perfezione tutti gli elementi classici dei GDR. Ambiente di gioco, gameplay, storia, caratterizzazione, possibilità di scelta, comparto artistico. Tutto sembra viaggiare su livelli mai raggiunti prima, e mai come in questo caso posso dire di esser stato folgorato da quello che ho visto. Cyberpunk 2077 arriverà ad aprile 2020, data nella quale CD Projekt, dopo The Witcher 3, potrebbe lasciare un’altra impronta indelebile nell’industria dei videogiochi. Staremo a vedere, ma è indubbio che le premesse guardano tutte in quella direzione.”