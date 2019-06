E3 2019: Cyberpunk 2077, Control e molti giochi supporteranno RTX Ray Tracing

L'E3 2019 ci ha svelato grandi giochi di qualità, molti dei quali avranno il supporto al RTX ray-tracing: ecco i dettagli su Cyberpunk 2077, Control...

L’E3 2019 è stato il momento ideale, per molti giochi, per brillare. Alcuni di essi, inoltre, lo faranno letteralmente in quanto supporteranno la tecnologia RTX ray tracing di Nvidia. Uno dei primi ad averlo confermato è stato CD Projekt Red: il team polacco ha infatti dichiarato che Cyberpunk 2077 (qui il nostro provato) supporterà il ray tracing in tempo reale a partire dal D1 (potete trovare la data di uscita qui).

Per quanto riguarda il tipo di ray tracing, per ora è stato confermato la “ray-traced ambient occlusion“, ovvero il gioco potrà renderizzare ombre più realistiche calcolando in che modo la luce interagisce con gli oggetti nell’ambiente, e la “ray-traced diffused illumination“, ovvero la presenza di fonti di luce che diminuiscono d’intensità man mano che ci allontana. Inoltre, è possibile che la lista di feature RTX possa aumentare nel corso dei prossimi mesi, visto che manca ancora molto all’uscita.

Un altro gioco che otterrà il supporto alla RTX è Control di Remedy Entertainment. Quest’ultimo potrà contare sulla “ray-traced diffused global ullumination” come Metro Exodus (ovvero i raggi di luce saranno riflessi, rifratti e diffusi dopo aver colpito una superfice), inoltre anche le ombre saranno potenziate per essere più naturali, come avviene in Shadow of The Tomb Raider.

Non sono però gli unici giochi mostrati all’E3 2019 che supporteranno il ray-tracing. Sono stati confermati anche Vampire The Masquerade – Bloodlines 2, Wolfenstein: Youngblood e Watch Dogs Legion. Nvidia non ha ancora annunciato quale tipo di supporto al RTX sarà presente in questi ultimi giochi: sappiamo solo che nuovi dettagli arriveranno in vicinanza del lancio. Diteci, quali altri giochi svelati all’E3 2019 vorreste vedere con il supporto al ray-tracing? Qual è il vostro sogno nel cassetto?