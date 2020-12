Cyberpunk 2077: utenti chiedono rimborso dopo averlo completato

Sembra proprio non esserci pace per i ragazzi di CD Projekt RED, dopo aver ricevuto critiche al lancio per la loro opera più ambiziosa, denunce varie e crolli in borsa, nell’ultimo periodo si sta accumulando una nuova e particolare piaga. Secondo alcuni post su Twitter infatti sembrerebbe che molti utenti stiano chiedendo il rimborso dopo aver completato Cyberpunk 2077. I furbetti si stanno muovendo al limite del regolamento, raggirando quello dichiarato da Sony e Microsoft.

Infatti, se CD Projekt RED aveva imposto il limite per il 21 dicembre per richiedere il rimborso di Cyberpunk 2077, l’azienda nipponica ed americana hanno posticipato il giorno, in quanto giustamente molti potevano riceverlo durante le vacanze natalizie. Nonostante il ragionamento delle due società sia corretto verso i videogiocatori, questo è anche un modo per i truffaldini di strofinarsi le mani ed andare contro il regolamento “legalmente”.

https://twitter.com/tinaamarie_/status/1343139125780566016

C’è chi infatti ha deciso di chiedere il rimborso dopo averlo finito e chi, come questa ragazza, sfrutta i fondi per passare ad un altra piattaforma. Una pratica davvero poco corretta che però non andrebbe contro il regolamento di fondo. Una soluzione potrebbe ad esempio essere quella di controllare il tempo speso col gioco offrendo quindi il rimborso solo a coloro che hanno giocato una manciata di ore. Si tratta a tutti gli effetti di una bella gatta da pelare per Cyberpunk 2077, nonostante tutto questo il team si sta rimboccando le maniche e recentemente ha rilasciato la patch 1.06 che migliora sensibilmente le versioni old gen. Certo, c’è ancora tanta strada da fare, del resto anche The Witcher 3 al lancio non fu esente da problemi, vedremo cosa succederà in futuro e quando arriverà l’upgrade per PS5 e Xbox Series X.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete completato Cyberpunk 2077? Fatecelo sapere qui sotto con un commento nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità relative all’opera firmata CD Projekt RED.