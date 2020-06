Cyberpunk 2077 è sempre più bello: video confronto 2018 vs 2020

Ieri abbiamo avuto modo di assistere al primo Night City Wire, serie di eventi streaming dedicati al GDR sci-fi di CD Projekt RED. Parliamo ovviamente di Cyberpunk 2077, in arrivo a fine 2020. Inoltre, avete avuto modo di scoprire tanti dettagli sul gameplay tramite la nostra anteprima, realizzata dopo una prova di ben 4 ore. Il gioco per ora non è perfetto, ma ci sono tanti elementi interessanti: uno di questi è la componente grafica che, per un titolo open-world, potrebbe veramente soddisfare gli amanti del genere sci-fi/cyberpunk. Ovviamente un giudizio definitivo si potrà dare solo dopo l’uscita, ma una cosa è certa: il gioco è migliorato negli anni; un nuovo video confronto “2018 vs 2020” lo dimostra.

L’autore è il famoso YouTuber Cycu1, che ha realizzato video confronto su giochi come Days Gone e altri titoli famosi. Il filmato mette fianco a fianco la versione 2018 della demo mostrata dagli autori del gioco e la versione 2020, apparsa ieri nel Night City Wire. Come potete vedere voi stessi qui sotto, Cyberpunk 2077 ha compiuto diversi passi in avanti negli ultimi due anni.

Il video confronto mostra come il gioco stia beneficiando degli effetti di Ray Tracing, che saranno disponibili nella versione PC insieme al DLSS 2.0. L’illuminazione globale è molto più realistica e rende più credibili e immersive le ambientazioni, sia quella aperte che quelle chiuse. Inoltre, i modelli poligonali possono contare su un numero maggiore di triangoli e gli scenari sono più dettagliati.

Si tratta di conferme estremamente positive che ci fanno attendere ancora di più Cyberpunk 2077. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal 19 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One. La versione Google Stadia arriverà in un secondo momento e la nuova generazione, PS5 e Xbox Series X, potrà contare su un upgrade gratuito e una patch che sfrutterà la potenza delle console: sarà disponibile per solo nel 2021.