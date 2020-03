Darkest Dungeon 2: il team di sviluppo non vede l’ora di condividere le novità

Il primo capitolo di Darkest Dungeon si è rivelato essere uno dei dungeon crawler più interessanti degli ultimi anni. Il lavoro fatto da Red Hook Studios è stato preso d’ispirazione anche da altri titoli del genere e nonostante Darkest Dungeon 2 sia stato annunciato ormai quasi un anno fa, sembra che si siano perse le tracce del gioco, o almeno fino alla giornata di oggi.

Stando a Red Hook Studios Darkest Dungeon 2 è in fase di sviluppo e il tutto sta procedendo bene. Il team ha tenuto a pubblicare un tweet in cui è stato dichiarato ciò che segue: “Siamo rimasti sbalorditi per quanto riguarda Darkest Dungeon 2, ma state tranquilli, la squadra sta lavorando molto duramente e il gioco si sta formando. Siamo davvero entusiasti di condividere di più sul gioco, e ciò accadrà quando le stelle saranno allineate”

C’è da dire che l’ultima frase lascia molto spazio di manovra, forse anche troppo. “Quando le stelle saranno allineate” oltre che ad essere una citazione ai Miti di Cthulhu, potrebbe significare un qualsiasi periodo di tempo nei prossimi mesi o forse anche nel prossimo anno. Per ora però sappiamo che lo sviluppo del titolo sta proseguendo, ed è sicuramente già una buona notizia.

Darkest Dungeon 2 è stato annunciato a febbraio 2019 e sebbene il sistema di combattimento rimanga pressoché invariato, Red Hook ha promesso che ci saranno diversi cambiamenti nella presentazione visiva e nelle meccanica di gioco. Non sappiamo ancora con certezza su quali console possa uscire il titolo, ma ci immaginiamo che avrà più o meno lo stesso corso del suo predecessore quindi arrivando su: PC e console, magari comprendendo anche PlayStation 5 e Xbox Series X. Cosa vi aspettate di specifico da Darkest Dungeon 2?