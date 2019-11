Days Gone 2 sarà molto differente dal primo capitolo

Uno dei titoli più apprezzati quest’anno dai fan di Sony è sicuramente Days Gone, con il titolo di Sony Bend che è riuscito a catturare l’interesse di critica e pubblico. Visto il grande successo dell’opera non sembra quindi così improbabile vedere prima o poi un eventuale Days Gone 2.

A pronunciarsi su tale eventualità è stato lo studio director Chris Reese a margine della premiazione ai The Golden Joystick Awards di Days Gone come miglior titolo per PlayStation dell’anno.

Deacon, il protagonista di Days Gone, in sella alla sua motocicletta

Per Reese tale riconoscimento è un grande onore per il lavoro fatto e anche un incentivo per espandere in futuro l’universo del titolo. Un eventuale Days Gone 2 potrebbe però essere radicalmente diverso da come ce lo aspettiamo.

Chris Reese ha infatti dichiarato: “Days Gone è un progetto che ha acceso la nostra passione, è un qualcosa che abbiamo sempre voluto fare. Si tratta di un universo che vogliamo continuare ad alimentare ed esplorare in una serie di nuovi modi. Vedremo cosa ci riserverà il futuro a riguardo!”

Queste parole vanno direttamente a ricollegarsi ad una notizia di alcune settimane fa, ossia al fatto che il prossimo lavoro di Sony Bend è già attualmente in fase di pre-produzione. Che si tratti davvero già di Days Gone 2?

Che ne pensate di questa notizia e delle dichiarazioni fatte da Sony Bend? Se venisse confermato un nuovo capitolo di Days Gone cosa vi piacerebbe vedere al suo interno, quali novità vi piacerebbe vedere introdotte? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questo articolo!