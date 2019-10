Days Gone, il prossimo progetto del team è in pre-produzione

Gli sviluppatori di Days Gone sono al lavoro su un'altra esclusiva Sony. Potrebbe trattarsi di un seguito o di un titolo del tutto originale.

Days Gone ha rappresentato un successo per il Bend Studio di Sony. Il gioco per PlayStation 4 ha infatti ottenuto buoni risultati nelle vendite raggiungendo i primi posti della classifica dei titoli sviluppati in esclusiva per la console. Ad ogni modo gli sviluppatori sono già al lavoro sul loro prossimo titolo. A rivelarlo su LinkedIn è stato Jeremy Vickery che ricopre il ruolo di Senior Staff Lighting Lead.

Vickery, che in precedenza ha lavorato nel settore dei film d’animazione, ha fatto sapere di essere “già impegnato nella fase di pre-produzione del nuovo titolo”. Inoltre sul sito degli sviluppatori di Days Gone sono ancora numerose le posizioni aperte sin dal giugno scorso: dal sound design alla produzione. Secondo quanto si legge sul sito, si tratta di figure che parteciperanno allo sviluppo di un prossimo titolo Tripla A.

La conferma di un nuovo titolo sviluppato da Bend Studio apre il campo a molte ipotesi. La principale tra queste è ovviamente un possibile Days Gone 2, considerato che mesi scorsi erano circolate delle indiscrezioni sulla possibilità che il gioco diventasse una serie a tutti gli effetti. Non bisogna dimenticare però che nella sua lunga partnership con Sony, Bend Studio ha ideato anche una serie che aveva anche goduto di un certo successo, Syphon Filter. Il titolo stealth può vantare ben tre capitoli sulla PSOne e PlayStation 2 rilasciati tra il 1999 e il 2004.

In ogni caso nei prossimi anni rivedremo un titolo di Bend Studio su una console Sony, probabilmente PlayStation 5 dal momento che uscirà tra circa un anno e sarà scontato vedere il supporto massiccio degli studi first party. Come successo nella fase di passaggio dalla scorsa generazione all’attuale, però, il titolo potrebbe uscire sia per la next-gen che per quella attuale. Restiamo in attesa di annunci ufficiali da parte di Sony.