Days Gone: gli sviluppatori assumono per un nuovo gioco PS5 e PS4?

Days Gone potrebbe ricevere un seguito? Non lo sappiamo, ma Sony Bend Studio sta assumendo nuovo personale per un nuovo titolo.

Sony Bend Studio, sviluppatore dell’esclusiva PlayStation 4 Days Gone, sta assumendo un nuovo producer per lavorare al suo prossimo AAA. All’interno della proposta di lavoro non c’è alcun riferimento alla next-gen o a PS5, ma considerando i tempi di sviluppo standard per i grandi giochi, è altamente probabile che si tratti almeno di un prodotto cross-gen, quindi sia per PS4 che per PS5.

Mancano inoltre molti dettagli sulle caratteristiche di questo nuovo titolo. La descrizione del lavoro inclusa nella richiesta fa però capire che si tratta di un progetto importante: “Stiamo cercando un Producer che avrà il compito di collaborare con i senior producer, i creative lead e gli sviluppatori per creare, guidare ed eseguire i piani di lavorazione dei nostri team. Tu devi essere il pensatore strategico per i nostri team, metterti in gioco e guidare. Il candidato ideale possiede una combinazione di organizzazione progettuale, capacità di comunicazione e passione per la realizzazione di giochi. Aiutaci a creare il nostro prossimo titolo AAA che farà capire che PS4 è diversa da tutto il resto.”

Moto e sparatorie sono elementi fondamentali del gameplay

Di quale gioco si potrebbe trattare? La risposta più banale è Days Gone 2: il titolo non ha ottenuto voti molto alti dalla critica, ma i giocatori l’hanno amato e quindi è già ora un franchise molto solido. D’altro canto, crediamo che ci siano molti fan desiderosi di vedere il ritorno di Syphon Filter: potrebbe accadere? Difficile, ma sperare non costa nulla.

Come avete letto, si fa riferimento solo a PS4 nella richiesta di lavoro, ma a meno che il progetto non sia già in sviluppo da tempo, è improbabile che possa essere pronto prima della fine del 2020, ovvero il periodo durante il quale ci si aspetta il rilascio di PS5 e Xbox Scarlett. Voi cosa ne pensate?