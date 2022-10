Ci siamo finalmente, il momento tanto atteso da moltissimi appassionai del genere horror è giunto. Come annunciato ieri da Electronic Arts, qualche istante fa abbiamo potuto finalmente mettere gli occhi sul primo trailer di gameplay del nuovissimo Dead Space Remake. Il ritorno della tanto apprezzata saga survival horror spaziale è sempre più vicino, e con questo nuovo gameplay reveal l’entusiasmo degli appassionati verso questo progetto si è innalzato sensibilmente.

Il primo trailer dedicato al gameplay di Dead Space Remake si apre con una vista spaziale sulla USG Ishimura per poi portarci subito nei panni di un Isaac Clarke immerso nei corridoi oscuri della nave spaziale. Il lato tecnico mette in mostra i muscoli, con le sequenze di esplorazione e di combattimento che si susseguono velocemente alle cinematiche, le quali mettono l’accento su un livello di dettaglio mai visto prima in qualsiasi capitolo della saga.

Infine il trailer si conclude con la conferma per quanto riguarda la data di lancio già resa nota da EA Motive nei mesi precedenti, sintomo che lo sviluppo di questo attesissimo remake sta procedendo senza intoppo, apparentemente. Il filmato si conclude qui, nessuna menzione alla possibilità di testare il gioco con una demo come molte voci di corridoio facevano pensare in queste ore, ma ci si può dire sicuramente soddisfatti di quanto si è visto in questo gameplay reveal, soprattutto per il il lato tecnico.

Ancora una volta ci troviamo davanti al grande ritorno di uno dei franchise videoludici più amati dagli appassionati. Oltre al remake di questo grande classico ci sono molti altri titoli horror che segneranno il ritorno del genere anche nel settore videoludico. Per quanto riguarda il remake di Dead Space, vi ricordiamo che la produzione targata EA Motive uscirà il prossimo 27 gennaio 2023 sulle piattaforme PlayStation 5, Xbox Series X|S e su PC.