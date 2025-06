Dei giochi in arrivo nel prossimo futuro, pochi titoli riescono a catturare l'immaginazione quanto Clockwork Revolution, l'ambiziosa produzione di InXile Entertainment che promette di trasportare i giocatori in un'utopia vittoriana del 1895 dove nulla è come sembra. Durante l'Xbox Games Showcase, il team di sviluppo ha svelato nuovi dettagli di quella che si preannuncia come un'esperienza narrativa complessa, dove meccaniche di combattimento frenetiche si intrecciano con la possibilità di manipolare il tessuto stesso del tempo. L'universo di gioco si articola attorno alla città di Avalon, un gioiello architettonico che nasconde segreti inquietanti nei suoi sotterranei, conosciuti come il Tangle.

La vera protagonista di questa storia distopica è Lady Ironwood, figura enigmatica che governa Avalon e che ha già sperimentato in prima persona il potere di alterare le linee temporali. Il trailer di cinque minuti mostrato durante la presentazione rivela un mondo dove la corruzione si annida dietro la facciata di perfezione sociale, creando un contrasto visivo che richiama inevitabilmente atmosfere già viste in Bioshock Infinite. I giocatori dovranno navigare tra dialoghi a scelta multipla e sequenze d'azione in prima persona, mentre scoprono gradualmente i meccanismi che regolano questa società apparentemente ideale.

La customizzazione del personaggio rappresenta uno degli elementi centrali dell'esperienza ludica, permettendo ai giocatori di plasmare il proprio avatar secondo le proprie preferenze estetiche e funzionali. Tuttavia, è la manipolazione temporale a costituire il cuore pulsante del gameplay: questa meccanica non si limita a fornire vantaggi tattici durante gli scontri, ma si estende alla possibilità di modificare eventi passati per influenzare il corso degli eventi futuri.

Le sequenze di combattimento mostrate nel trailer rivelano un sistema dinamico dove la velocità d'esecuzione si combina con elementi strategici legati alla gestione del tempo. Gli antagonisti presentati sembrano studiati appositamente per suscitare una reazione emotiva immediata nei giocatori, con design che bilanciano carisma e detestabilità in modo magistrale. L'ambientazione sotterranea del Tangle contrasta deliberatamente con la bellezza superficiale di Avalon, creando una dualità narrativa che promette di esplorare temi profondi legati al potere e alla sua corruzione.

InXile Entertainment, conosciuta per la sua esperienza nel campo dei giochi di ruolo complessi, sembra aver trovato in Clockwork Revolution l'opportunità di sperimentare con formule narrative innovative. La scelta di ambientare la storia in un 1895 alternativo permette agli sviluppatori di giocare con elementi steampunk e fantascientifici, mentre la presenza di meccaniche FPS introduce dinamiche d'azione che ampliano il pubblico potenziale del titolo.

Come da tradizione per le produzioni Xbox Game Studios, Clockwork Revolution sarà disponibile dal primo giorno per gli abbonati a Game Pass Ultimate, rendendo accessibile questa esperienza a un vasto pubblico di giocatori. Sebbene non sia stata confermata ufficialmente la compatibilità con Xbox Play Anywhere, le probabilità che questa funzionalità venga implementata al momento del lancio sono elevate, seguendo il trend consolidato per i titoli first-party Microsoft.

L'assenza di una data di uscita specifica rappresenta attualmente l'unica nota dolente per gli appassionati del genere. Gli sviluppatori si sono limitati a promettere che il gioco arriverà "a tempo debito", una formulazione vaga che lascia spazio a interpretazioni diverse, ma rassicura sul fatto che ci troveremo fra le mani un prodotto, si spera, privo di imperfezioni.