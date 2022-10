In un periodo ricolmo di uscite e grandi ritorni come quello che stiamo vivendo, i videogiocatori appassionati si stanno dando alla pazza gioia. Tra le compagnie più attive in queste settimane c’è sicuramente Electronic Arts che, dopo il lancio di FIFA 23, sta iniziando a inanellare una serie di annunci molto importanti sulle proprie produzioni future. Oltre a Wild Hearts e al remake di Dead Space, sembra proprio che ci stiamo avvicinando sempre di più al ritorno di Need for Speed.

In realtà sono parecchie settimane che le voci di corridoio parlano di un imminente ritorno della saga automobilistica di EA, ma nessuno aveva ancora confermato nulla. Ora, però, sembra che stia finalmente cominciando a muoversi qualcosa, con i primi indizi concreti relativi al ritorno di Need for Speed (potete acquistare Heat su Amazon) che arrivano direttamente dall’account ufficiale del gioco su Twitter. Da qualche ora, infatti, il profilo ha cambiato pelle mostrandoci un nuovo logo e delle grafiche inedite.

Questo cambiamento nell’aspetto grafico dell’account non è l’unica novità che sembra essere ormai imminente, dato che da ormai qualche ora sono aumentate anche le interazioni ai post. C’è un appassionato, per esempio, che ha chiesto conferma sulla possibilità di avere qualche novità sulla saga di Need for Speed entro questa settimana, con l’account ufficiale che ha risposto con una particolare emoji che lascia poco spazio all’immaginazione.

— Need for Speed (@NeedforSpeed) October 3, 2022

Un’altra interazione che desta qualche sospetto è avvenuta tra il profilo di Need for Speed e Codemasters, con quest’ultima che ha commentato dichiarando quanto segue: “annunciate Need for Sp…oh”, chiara menzione che qualcosa potrebbe succedere davvero questa settimana. Al momento tutto tace, ma le prove sono davanti agli occhi di tutti. Nel frattempo oggi è il giorno del gameplay reveal di Dead Space Remake, il quale sarà pubblicato oggi pomeriggio alle ore 17:00, orario italiano.