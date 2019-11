Death Stranding, un concorso a premi per riconnettere i “paesi perduti d’Italia”

Un concorso ispirato a Death Stranding mette in palio vari gadget, una copia collector del titolo e la PS4 Pro Limited del gioco.

Con l’uscita di Death Stranding, Sony Interactive Entertainment Italia ha lanciato un concorso ispirato al tema del nuovo gioco di Kojima Productions. L’iniziativa si chiama I Connectors: riconnetti i paesi perduti d’Italia e aldilà dei premi che mette in palio ha lo scopo di dare visibilità ai comuni o alle zone d’Italia più isolate e sconosciute.

I premi che è possibile vincere fin da subito solo partecipando al concorso sono: 15 magliette con spilla di Death Stranding, una Collector’s Edition del gioco e 15 controller Dualshock 4 neri. Il premio finale consiste invece in una PlayStation 4 Pro Limited Edition di Death Stranding e un router wi-fi mobile con connessione garantita per due anni. Per partecipare bisogna innanzitutto collegarsi al sito ufficiale del concorso.

Alla sezione Partecipa del sito si può accedere inserendo il proprio indirizzo email e la data di nascita. A questo punto potete compilare un modulo selezionando un comune italiano e raccontando “la storia della disconnessione del paese e i motivi per riscoprirlo”. Poi è possibile inserire in maniera facoltativa foto o video, non necessari ai fini della partecipazione. Una volta registrati grazie al tasto Click&Win è possibile vincere uno dei premi disponibili fin da subito. Chi non si è aggiudicato uno dei premi istantanei potrà essere estratto a sorte entro il 31 gennaio 2020 come vincitore del premio finale con un avviso tramite email e dichiarando di accettare il premio entro dieci giorni dalla vincita.

Sul sito si possono anche trovare una mappa con alcuni comuni italiani già segnalati dai partecipanti al concorso e una sezione I Paesi Connessi che racconta già alcune storie con il contributo del fotografo Simone “Brahmino” Bramante e del gamer Michele “Sabaku No Maiku” Poggi. Tra quelle ben documentate da foto e video, ad esempio, ci sono la Valle del Vajont, Pentedattilo e Calcata. Per partecipare all’estrazione dei premi ispirati a Death Stranding o per avere semplicemente maggiori informazioni potete andare sul sito ufficiale del concorso.