Death Stranding: ecco quando potremo scoprire nuove informazioni

Inizia oggi il countdown per mercoledì 29 maggio, dove verranno svelate nuove informazioni per quanto riguarda il nuovo titolo di Kojima: Death Stranding

Dopo poche ore dal suo ultimo misterioso ed enigmatico teaser trailer, che trovate direttamente qui sul nostro sito, il profilo ufficiale Kojima Production pubblica un nuovo post interessante per quanto riguarda la sua ultima IP, Death Stranding, attualmente ancora in fase di sviluppo. Il tweet da inizio a un Countdown che parte da oggi e si conclude mercoledì 29 maggio.

“The countdown of Death Stranding has started… May 29th. Create the rope” così cita il tweet che vi abbiamo riportato poco sotto, lasciando intendere che qualcosa di nuovo verrà svelato il mercoledì di questa settimana. Non è chiaro ancora cosa possa essere svelato alla fine del conto alla rovescia. Che si tratti di un nuovo video legato al gioco in questione o di un nuovo teaser non lo sappiamo ancora, potrebbe addirittura trattarsi di un nuovo episodio dello State of Play di PlayStation, non ancora annunciato, dove magari verrà svelata la vera natura del gioco.

The countdown of #DEATHSTRANDING has started… May 29th.

Create the rope. pic.twitter.com/26ynWg2m3s — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) May 27, 2019

Da quello che però si vocifera attualmente in rete, si afferma che il protagonista indiscusso della data in questione sia un nuovo trailer, e che Hideo Kojima abbia finito di montare proprio nella giornata di oggi. Preparatevi quindi a spremere le meningi perché, come è solito fare producer giapponese, ci aspetterà di sicuro qualcosa di enigmatico che sicuramente farà crescere ulteriormente l’hype nei confronti di Death Stranding.

L’appuntamento è fissato per questo mercoledì 29 maggio. Non ci resta altro che aspettare la data in questione o eventuali maggiori informazioni dallo stesso Kojima. Intanto vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul nostro sito per ricevere nuove informazioni su Death Stranding non appena ne saremo in possesso.

Nonostante Death Stranding sia un’esclusiva PS4 non è da escludere l’idea che il titolo possa essere cross-gen, ovvero anche in sviluppo per la nuova console di casa Sony, e che possa ricevere anche una versione per PC.