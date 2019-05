PS5: AMD svela le GPU Radeon RX 5000 e parla di “Next Gen PlayStation”

PS5 non è argomento del Computex, ma AMD, oltre ad aver svelato le GPU Radeon RX 5000, ha parlato di "Next Gen PlayStation": novità per l'E3?

In queste ore sta avendo luogo il Computex di Taipei, con una conferenza dedicata ad AMD e condotta da Lisa Su, il CEO della società. Per quanto dedicato al mondo dell’hardware PC, l’evento ha indirettamente svelato potenziali dettagli su PS5. Su, infatti, ha annunciato le GPU Radeon “Navi” RX 5000, oltre alle nuove CPU Zen 2 a 7nm che, come già sappiamo, saranno una parte delle componenti di PlayStation 5, Xbox Scarlett e, forse, anche di Google Stadia.

Secondo quanto riportato, questi nuovi chip AMD Navi sono basati sull’architettura RDNA: questa dovrebbe proporre prestazioni superiori rispetto a Vega, a parità di frequenza di clock, con però un sensibile abbassamento dei consumi energetici. Queste nuove Radeon RX 5000 utilizzeranno lo standard PClex 4.0, che vi ricordiamo è stato introdotto con la piattaforma Ryzen X570.

Per ora non è stato svelato molto sulle AMD Radeon “Navi” RX 5000, ma la nostra speranza è che si possa scoprire qualcosa di nuovo durante l’E3 2019 di Los Angeles durante il quale AMD terrà una conferenza chiamata “Next Horizon Gaming”. Per quanto riguarda PS5, invece, è molto interessante il fatto che Lisa Su abbia parlato proprio di “Next Gen PlayStation” (ricordiamoci che PS5 non è ancora il nome ufficiale della console) durante il Computex.

Il legame tra le due società è molto forte e, visto che Sony non sarà presente alla kermesse losangelina, la conferenza AMD potrebbe diventare il miglior luogo per scoprire qualche novità sulle specifiche tecniche di PS5, solo in parte mostrate da Mark Cerny, come potete leggere qui. Diteci, voi cosa ne pensate?