Demon’s Souls: il remake nasconde un segreto inedito

Da quando fu annunciato durante una conferenza inizialmente a tratti poco incisiva, il remake di Demon’s Souls è diventato senza dubbio un oggetto di culto da parte dei moltissimi fan dei “souls like” di cui esso è a conti fatti il vero padre di questo sotto genere. Nei mesi a seguire si sono susseguite voci per eventuali nuovi contenuti che potevano allargare il mondo di gioco, visto i numerosi cut content presenti nell’originale titolo From Software. La speranza si è spenta nel momento in cui fu mostrato per bene il meraviglioso Nexus e l’Arcipietra dei giganti, fulcro del contenuto tagliato, purtroppo sempre distrutta come nell’opera originale. Eppure durante i numerosi gameplay di queste ore qualcosa di nuovo effettivamente si è visto

Demon’s Souls è il gioco di lancio next gen di PS5 e questo ha permesso ai possessori della nuova console di casa Sony, di potersi cimentare in questo meraviglioso viaggio per Boletaria, in attesa della nostra recensione che potrete leggere tra queste pagine, esiste qualcosa che ha fatto scuotere gli animi dei veterani e vi invitiamo a non proseguire se volete evitare qualsiasi spoiler ma possiamo semplicemente affermare che si, il gioco pur essendo un remake 1:1 presenta alcuni contenuti inediti, come si può vedere dal tweet del famoso VaatiVidya, uno dei più influenti content creator a tema Souls.

https://twitter.com/VaatiVidya/status/1327688681029660672

Come mostrato dietro un affascinante muro invisibile, vi è una porta in cui è possibile interagire ma che purtroppo è effettivamente chiusa. Cosa può voler dire? From Software ci ha abituati a qualche zona tagliata dal gioco originale ma questo pare essere qualcosa di inedito e fatichiamo a credere che non porterà a nulla in futuro. La speranza di tutti noi rimane il fatto che prossimamente possa essere inserito qualcosa dietro quella porta che magari ci permetterà, speculando, di riparare la pietra e consentirci di andare nel famoso mondo innevato dei giganti riuscendo quindi a completare quello che nel 2009 non si riuscì, per una ragione o un altra, a finire. In effetti sarebbe un ottimo modo per i ragazzi di Bluepoint di poter creare del contenuto inedito pur partendo da una base solida quale quella tramandata da From Software, sperando che magari lo studio di Hidetaka Miyazaki possa in qualche modo sovraintendere la parte di narrativa.

