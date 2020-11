PS5: acquista la console e trova un DualSense con uno strano difetto

Ormai il momento sta per giungere anche per noi europei, con PS5 che sta per debuttare nelle nostre case. Nella scorsa settimana però, abbiamo potuto assistere al lancio della console Sony nel resto del mondo, vedendo nel dettaglio anche le reazioni dei primi giocatori che sono riusciti a mettere le mani sulla console next gen. A quanto pare, non sono mancati disguidi durante il day one, come nel caso di un appassionati che nella scatola di PlayStation 5 ha trovato una curiosa sorpresa.

Il ragazzo si è accorto subito che il DualSense che aveva appena scartato aveva qualcosa di molto particolare, per questo ha deciso di rendere partecipe anche la community di di giocatori pubblicando un post su Reddit, che al momento della scrittura di questa notizia non presenta più l’immagine. In breve, la particolarità del nuovo controller di PS5 trovato da questo ragazzo aveva la disposizione dei tasti sballata.

Il DualSense trovato nella scatola di PS5 da questo ragazzo presenta alcuni dei tasti azione completamente sbagliati. Se i tasti quadrato, triangolo e cerchio si trovano esattamente nella loro giusta posizione, a mancare all’appello è l’iconica “X”, sostituita da un secondo tasto triangolo montato però al contrario. Una situazione alquanto curiosa, definibile per il momento più unica che rara, dato che il ragazzo che ha postato questa segnalazione sembra essere l’unico ad aver ricevuto un DualSense con questa composizione di tasti.

Per il resto, il controller di PS5 dell’utente Reddit non presenta altre anomalie o difetti gravi, pertanto sembra che si sia trattato di un guasto avvenuto nel momento dell’assemblaggio dei tasti di azione del DualSense. Cosa ne pensate di questa segnalazione alquanto curiosa? Fatecelo sapere lasciando un commento nella sezione dedicata ai commenti.