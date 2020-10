Demon’s Souls: le differenze tra PS3 e PS5 in un video confronto

Demon’s Souls è una delle esclusive nate nella generazione PlayStation 3 più amate e richieste a gran voce dal grande pubblico. Ora che con il lancio di PlayStation 5 avremo il remake dell’opera di From Software, sviluppato da Bluepoint Games, gli appassionati delle produzioni Sony non stanno più nella pelle al pensiero di tornare in quel infausto mondo virtuale. Dopo che ieri è stato rilasciato un nuovo trailer tutto dedicato al gameplay, in rete iniziano a spuntare alcuni video confronto tra la versione originale del gioco e il nuovo remake per PS5.

Uno dei primi video del genere è stato caricato giusto ieri dallo youtuber conosciuto con il nickname di “ElAnalistaDeBits”. Come si può vedere dal filmato della lunghezza di dieci minuti, viene preso in esame praticamente tutto il nuovo trailer di gameplay mostrato lo scorso pomeriggio. La comparazione delle due versioni di Demon’s Souls non fa altro che mettere in evidenza tutto il grande lavoro che è stato fatto dai ragazzi di Bluepont.

Il passo in avanti non è stato solo grafico, ma come è possibile ben vedere con questo video confronto anche l’illuminazione e la modellazione dei personaggi e dei nemici ha subito un netto miglioramento. D’altro canto, parliamo di un gioco che in origine è uscito su un console di due generazioni fa, per questo il lavoro effettuato da Bluepoint rende questo rifacimento ancora più prezioso per l’intero medium.

Vi ricordiamo che Demon’s Souls sarà uno dei giochi di lancio di PlayStation 5. Sebbene da noi la console non uscirà prima del 19 novembre, il rifacimento del titolo From Software è segnato in uscita per il 12, una settimana prima del lancio della piattaforma. Cosa ne pensate delle differenze messe in luce da questo video confronto? Diteci la vostra.