Destiny 2, con la Regina dei Sussurri arriveranno dei grossi cambiamenti

Destiny 2 è stato recentemente protagonista di una nuova diretta, interamente dedicata all’anno 5 e l’espansione La Regina dei Sussurri. L’evento ha illustrato molte delle novità in arrivo nell’action MMO targato Bungie, le cui evoluzioni continuano a sorprendere nonostante i tanti anni dal rilascio originale. L’arrivo di avversari dell’oscurità dotati dei poteri della Luce, molte nuove armi o incursioni inedite sono solo alcune delle novità in arrivo, ma c’è chi invece aspettava qualcosa di più.

Durante la precedente espansione, Oltre la Luce, Bungie ha introdotto la Stasi, un’aggiunta decisamente peculiare e che ha fatto sperare molti sull’arrivo di altre sottoclassi oscure. Nel corso del più recente “This Week At Bungie“, la compagnia ha aggiunto ulteriori dettagli in merito alle novità annunciate, spiegando che non saranno aggiunte nuove sottoclassi con l’espansione La Regina dei Sussurri o durante l’anno 5 di Destiny 2 in generale.

“Quest’anno abbiamo deciso di concentrarci nuovamente sulle sottoclassi della luce” spiega Bungie nel post, aggiungendo che sarà fatto un lavoro di completa rielaborazione di quelle già presenti aggiungendo nuove abilità, togliendone alcune dove sensato e migliorando quelle che necessitano rivisitazioni. Peraltro, questa scelta offre ai giocatori un motivo in più per riconsiderare le sottoclassi solari, di vuoto e ad arco se stavano usando soprattutto quelle della stasi. Bungie aggiunge anche che così come non ci sarà una nuova sottoclasse oscura, non saranno aggiunte neanche nuove nature o frammenti per quelle della stasi.

La scelta è stata presa proprio perché il team ha capito che la quantità di sottoclassi è ora ben diversificata e che la cosa migliore da fare è migliorare quanto possibile quelle già presenti, piuttosto che introdurne di nuove. Insomma, con La Regina dei Sussurri, Destiny 2 si avvicinerà ancor di più a uno stato di perfetto bilanciamento, cosa che ci incuriosisce non poco. Ricordiamo infatti che la prossima espansione sarà rilasciata il 22 febbraio 2022.