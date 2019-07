Destiny 2: Shadowkeep, ancora altri dettagli sul sistema di mosse finali

Una delle novità presenti nell'espansione Shadowkeep di Destiny 2 saranno le mosse finali, con un sistema simile ad Apex Legends.

Come vi avevamo raccontato anche ieri, una delle novità presenti nell’espansione Shadowkeep di Destiny 2 saranno le mosse finali. In un’intervista con Polygon, il direttore generale Mark Noseworthy e il direttore del franchising Luke Smith hanno spiegato ulteriormente il sistema e come questa nuova feature andrà a beneficio dei giocatori.

“Quando i nemici scenderanno al di sotto di una certa soglia di punti salute, verrà visualizzato un indicatore a schermo che indicherà agli altri utenti che possono essere finiti”.

Come riportato anche ieri le mosse finali non saranno poi solamente estetiche: i giocatori, a quanto rilasciato sino ad oggi, potranno infatti aggiungere modifiche alla loro armatura che miglioreranno ulteriormente le loro mosse finali. Il prezzo da pagare per utilizzare questa nuova funzione consisterà in un leggero consumo dell’energia Super.

“Abbiamo pensato ad esso come emote da combattimento“, ha detto Noseworthy. I giocatori guadagneranno probabilmente le mosse finali nello stesso modo in cui si guadagnano le emote: attraverso il negozio Everversum o come sblocco di un elemento raro attraverso una sfida livello difficile in game.

“Al momento del lancio, si sarà in grado di equipaggiare una sola mossa finale, ma stiamo lavorando duramente sul multi-equip di quest particolare quanto interessante aggiunta“, ha inoltre aggiunto Smith.

Riuscendo a portare a termine una di queste mosse finali si potrà infine ottenere un vantaggio grazie alle mod equipaggiate. In questo modo, secondo Smith, “l’esperienza di gioco offerta dal titolo dovrebbe garantire un più ampio ventaglio di approcci e tattiche di combattimento, soprattutto nelle Incursioni e nelle sfide del Crogiolo“.

Le Mosse Finali di Destiny 2: Shadowkeep saranno disponibili sin dal lancio dell’espansione, previsto per il 17 settembre su PS4, Xbox One, PC