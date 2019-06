Destiny 2 free to play: confermata la versione New Light, ecco i dettagli

New Light, ovvero un Destiny 2 free to play, sarà disponibile questo autunno e proporrà vari contenuti: ecco tutti i dettagli a questo indirizzo.

Nella giornata di ieri l’attenzione di tutti era rivolta a Google Stadia, la nuova piattaforma di game streaming del colosso di Mountain View. La presentazione ci ha permesso di scoprire, finalmente, il prezzo, il periodo di lancio e molto giochi che saranno disponibili al D1. Tra i vari, uno dei più importanti sarà certamente Destiny 2, visto che sarà incluso all’interno dell’abbonamento mensile e dell’edizione Fondatore, il pacchetto esclusivo preordinabile fino al D1. Bungie però aveva molte altre sorprese, come New Light, praticamente un Destiny 2 free to play.

Nella presentazione della nuova espansione in arrivo a fine anno, Ombre dal Profondo (di cui trovate tutti i dettagli a questo indirizzo), è stato infatti presentata questa nuova versione dello sparatutto MMO. Da quanto è stato annunciato, Destiny 2 free to play conterrà tutti i contenuti del primo anno di Destiny 2 senza limitazioni. Inoltre, ci saranno anche alcuni contenuti del secondo anno, ovvero Azzardo, la possibilità di accedere a tutte le destinazioni senza alcun costo aggiuntivo, esplorando quindi anche la Riva Contorta, la Città Sognante o la futura Luna.

Chi possiede Destiny 2 free to play potrà ovviamente acquistare nuovi contenuti: nello specifico, sarà possibile comprare le missioni storia de I Rinnegati e tutti i contenuti de Ombre Dal Profondo. Inoltre, la prima missione sul Cosmodromo è stata ricreata, così da dare un migliore tutorial a tutti i nuovi giocatori.

All’interno di Destiny 2 free to play il cap del livello sarà 750 fin dall’inizio, così da permettere ai nuovi giocatori di unirsi agli amici senza limiti, preparandosi subito all’arrivo di Ombre dal Profondo. Destiny 2 free to play sarà rilasciato su Steam: il rapporto tra Bungie e Activision Blizzard è ormai finito. Diteci, cosa ne pensate? Vi interessa questa nuove versione oppure avreste preferito altro?