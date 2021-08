Destiny 2 primo su Steam, la prossima espansione convince

Non è di certo una sorpresa che Destiny 2 sia riuscito a mantenere alto il numero di utenti connessi contemporaneamente su Steam, grazie soprattutto a un ottimo supporto sul lungo termine da parte di Bungie. L’arrivo della Stagione dei Perduti, che durerà dal 24 agosto 2021 fino al 22 febbraio 2022, ha certamente offerto ai giocatori di tutto il mondo un motivo in più per tornare a giocare all’action MMO del papà di Master Chief.

Di fatti Destiny 2 è riuscito a totalizzare un nuovo record su Steam, arrivando addirittura in prima posizione tra i titoli più acquistati. Nello specifico, parliamo del pacchetto Destiny 2: La Regina dei Sussurri + 30 anni di Bungie, che include tutti i premi delle stagioni 16-19, due segrete dell’anno 5, una mitraglietta esotica e il suo catalizzatore, un decoro e un astore esotico. Inoltre, chi comprerà questo bundle potrà mettere le mani sugli oggetti esclusivi dedicati all’anniversario di Bungie, oltre che l’intera campagna de La Regina dei Sussurri.

Sebbene potevamo aspettarci un riscontro positivo da parte della community, vedere che un pacchetto di circa 100 euro (di un gioco rilasciato molti anni) fa stia in prima posizione nella classifica di Steam è davvero incredibile. Bungie dimostra di poter ancora riuscire a sorprendere gli utenti con il suo Destiny 2, che continuerà ad aggiornarsi per ancora molti anni, dato che sono in sviluppo altre due espansioni, oltre La Regina dei Sussurri.

L’attesa per questo nuovo capitolo della storia di Destiny 2 è molto alta, soprattutto perché Bungie ha già fatto sapere che sono in programma grossi cambiamenti al gameplay. Nella classifica di Steam, seguono titoli già rilasciati o in arrivo, in ordine: Humankind, The Witcher 3: Wild Hunt – GOTY Edition, ICARUS e Battlefield 2042. Ad essere sorprendente è l’opera di SEGA, che è riuscita a convincere sia i giocatori che la stampa specializzata, con voti mediamente alti.