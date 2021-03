Diablo 2 Resurrected: i vecchi salvataggi saranno compatibili

Annunciato nel corso della BlizzCon 2021, Diablo 2 Resurrected è sicuramente una delle remaster più attese nel mondo dei videogiochi. Un po’ perché stiamo parlando di Blizzard, uno dei nomi storici rilegati al panorama videoludico, un po’ perché la versione originale viene considerata la migliore incarnazione del franchise di Diablo. Oltre alle novità già annunciate, oggi Matthew Cederquist (producer della versione rimasterizzata) ha svelato una nuova ed interessante feature legata ai salvataggi.

Come avete già potuto intuire dal titolo della notizia, Diablo 2 Resurrected permetterà ai giocatori di poter utilizzare i salvataggi della versione originale. Attenzione però: non si tratta di una feature implementata ad hoc. Come ha spiegato Cederquist infatti una parte del team di sviluppo ha provato a caricare i salvataggi della versione originale del titolo, scoprendo così la possibilità di utilizzarli. Cederquist ha definito il tutto come “la miglior feature di sempre” ed è davvero difficile dargli torto.

Nonostante il producer non si sia avventurato in ulteriori dettagli, sappiamo già che Diablo 2 Resurrected permetterà il cross progression tra le varie piattaforme. In teoria dunque, un qualsiasi giocatore potrebbe comprare il titolo per PC, caricare il suo vecchio salvataggio e poter poi riprendere a giocare sfruttando lo stesso file anche su console. Ovviamente questa ipotesi deve essere ancora confermata ma probabilmente ci sarà modo di scoprirlo non appena cominceranno ad essere pubblicate le prime anteprime.

Diablo 2 Resurrected non ha ancora una data di uscita. Il titolo è atteso su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Nintendo Switch nel corso di quest’anno ed è sviluppato da Vicarious Visions, lo stesso team di sviluppo che si è occupato delle remaster dei titoli di Crash Bandicoot e Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Punterete tutto sulla remaster oppure preferite saziare la vostra voglia di Diablo con il quarto capitolo della serie, anch’esso in sviluppo?