Diablo 2 Resurrected è ufficiale! Il fiammante trailer d’annuncio

Grande settimana ricca di annunci quella che stiamo vivendo. Il 2021 si appresta ad essere un anno molto importante per il mondo del gaming con una Nintendo che ha ormai riesumato il formato del Direct e le nuove console PlayStation 5 e Xbox Series X|S pronte ad accelerare con le prime vere produzioni next-gen. A regalarci un nuovo show ricco di annunci ci ha pensato Blizzard con la propria BlizzCon Online, all’interno della quale abbiamo avuto una graditissima sorpresa: Diablo 2 Resurrected.

Ebbene sì, i rumor e le voci di corridoio che si sono susseguite in questi giorni di pre-evento erano corrette: Diablo 2 Resurrected esiste ed una bellezza da vedere. Parliamo del ritorno di uno dei videogiochi più amati di sempre, e di un titolo che ha permesso a Blizzard di diventare una delle compagnie più riconoscibili dell’intera industria videoludica. Ora, gli appassionati di Diablo possono finalmente tornare sul secondo capitolo di questa storica saga insieme a tutta una serie di migliorie e novità.

Diablo 2 Resurrected si presenta come un rifacimento del gioco originale datato 2000, traslato ovviamente in epoca moderna. Il gameplay riproposto da Blizzard è lo stesso del gioco base, ma ad aver una marcia in più è l’aspetto visivo e la fluidità. Apprezzabile anche la possibilità di poter passare alla grafica classica a quella più moderna ogni volta che il giocatore lo desideri.

Diablo 2 Resurrected uscirà durante il 2021 sulle console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC con cross-progression. Cosa ne pensate dell’annuncio di questa nuova versione di un classico intramontabile come Diablo 2? Siete pronti a tornate su uno dei giochi più iconici di sempre? Diteci la vostra con un commento.