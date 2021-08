Diablo 2 Resurrected, la beta ha una data di lancio

Coloro che non vedevano l’ora di mettere le mani sulla beta di Diablo 2 Resurrected per provarlo, saranno felici di sapere che ci sono conferme riguardo il periodo di lancio. A rivelarlo è quello che sembrerebbe essere un errore dell’Xbox Store, che ha messo per sbaglio nella lista delle caratteristiche del software, sulla sua pagina, anche il giorno in cui sarà pubblicato: secondo queste informazioni, la beta di Diablo 2 Resurrected partirà il 17 agosto 2021, quindi tra pochissimi giorni.

Oltre questi dettagli, veniamo a scoprire anche alcune interessanti caratteristiche del titolo su Xbox Series X e Series S: sarà supportato pienamente l’HDR, la risoluzione massima sarà di ben 4K e il frame rate supererà i 60 fps. Confermata anche l’ottimizzazione per Xbox Series X|S e lo Smart Delivery: insomma, il lato tecnico di Diablo 2 Resurrected non ha assolutamente nulla da invidiare a titoli più moderni, mettendo in mostra quanta attenzione Blizzard ne ha riposto.

Per il momento, la compagnia non ha ancora confermato il giorno di rilascio della beta, ma trattandosi di una fonte così tanto affidabile, ed essendo il giorno così vicino, possiamo aspettarci un’ufficializzazione in tempi brevi. Inoltre, il rilascio della versione finale di Diablo 2 Resurrected è altrettanto vicino, dato che farà il suo ritorno il 23 settembre 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Diablo II: Resurrected Beta starts on August 17th pic.twitter.com/QGIhQ1yr6w — Idle Sloth (@IdleSloth84) August 7, 2021

Nel corso di questi mesi, la compagnia si è dimostrata molto decisa ad ascoltare il feedback dei giocatori, al fine di migliorare il titolo originale sotto quanti più aspetti possibili e donargli una nuova vita. Restiamo quindi in attesa di maggiori informazioni da parte di Blizzard, magari anche riguardanti Diablo Immortal, che potrebbero però tardare ad arrivare per via delle correnti cause legali. Avete giocato l’originale Diablo 2? Proverete questa beta? Fatecelo sapere con un commento!