Diablo Immortal rimandato: ecco quando uscirà

Sembra che ci troviamo in un periodo pieno di rinvii in questo momento, dato che, dopo Kena Bridge of Spirits e il rumoreggiato rimando di Horizon Forbidden West, ora anche un importane ed attesissimo titolo Blizzard è stato rinviato. Si tratta di Diablo Immortal, il gioco mobile che fu presentato qualche anno fa con dello scetticismo da parte degli appassionati, ma che col tempo si è dimostrato essere un titolo parecchio interessante da tenere assolutamente d’occhio; ne abbiamo parlato nella nostra anteprima.

L’annuncio del rinvio di Diablo Immortal è arrivato direttamente da Activision Blizzard tramite l’ultimo report finanziario delle due compagnie statunitensi. Al momento non sono state rilasciate troppe informazioni relative a questo rimando a sorpresa, con Blizzard che si è limitata a dire che il proprio titolo mobile di punta sta subendo un rinvio per uscire nei primi mesi del 2022 con contenuti ancora più interessanti.

All’interno del report, però, siamo in grado di scovare qualche dettaglio in più, con Blizzard che ha affermato come “Diablo Immortal sta continuando a mostrarsi in forma nei test, e abbiamo ricevuto ottimi feedback sul gameplay. Il team di sviluppo sta cercando di rendere il titolo ancora più coinvolgente per abbracciare un pubblico più ampio, con un lancio ora previsto per la prima metà del 2022.”

Non sono state date altre informazioni su questo rimando inaspettato, ma secondo diversi utenti ci sarebbe anche un altro motivo dietro al rinvio di Diablo Immortal; ovvero la delicatissima situazione che sta affrontando Activision Blizzard a causa del polverone mediatico e sociale in cui la compagnia americana si sta trovando in queste ultime settimane. Proprio per questo, giusto ieri è stato annunciato anche un cambio di leadership in Blizzard.