Diablo 2 Resurrected, svelata la data di uscita

La fiera di Los Angeles ci ha anche regalato un piccolo, ma importante annuncio per Diablo 2 Resurrected. L’annuncio è arrivato nel corso della conferenza Xbox e Bethesda dell’E3 2021, con un trailer che ha mostrato i muscoli con un bel po’ di sessioni di gameplay. A condire il tutto, ovviamente, la data di uscita del gioco, che fino ad oggi è rimasta nascosta e che il team di sviluppo e publisher ha deciso di svelare durante uno dei palcoscenici più seguiti al mondo.

Come è possibile vedere dal filmato, che trovate in calce alla notizia, Blizzard ha decisamente lavorato molto bene su diversi aspetti. A partire dal frame rate, che su console Xbox Series X e Xbox Series S viene garantito con un frame rate fino a 120fps. Altri dettagli su Diablo 2 Resurrected sono stati annunciati proprio durante il trailer: l’opera del team di sviluppo di Irvine è stata infatti rimaneggiata quasi completamente, con una veste grafica completamente nuova e un multiplayer cooperativo fino a 8 giocatori. Oltre alla versione “base” del gioco sarà possibile godere anche dell’espansione originale, anch’essa in una nuova versione grafica.

Oltre che su console Xbox Series X e Xbox Series S, il gioco uscirà anche su PC Windows 10 e Xbox One e Xbox One X. Non si tratta dunque di un’esclusiva next gen ma a differenza di altri giochi Diablo 2 Resurrected non sarà disponibile su Xbox Game Pass. Per giocarci sarà dunque necessario acquistare la propria copia ma molto probabilmente il tutto sarà con consegna Smart Delivery, permettendo così ai giocatori di non dover effettuare due volte l’acquisto.

Infine, la data di uscita. Diablo 2 Resurrected sarà disponibile a partire dal 23 settembre 2021. Oltre alle console Xbox sarà disponibile anche per PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. L’uscita su PC sarà ovviamente legata al client proprietario di Blizzard, ovvero Battle.net.