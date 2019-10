Diablo 4: il libro ufficiale svela un boss, conferme alla BlizzCon 2019?

Diablo 4 è molto atteso e ora appare online un'immagine dell'artwork che mostrerebbe uno dei boss: alla BlizzCon 2019 arriveranno conferme o smentite?

La BlizzCon 2019 è sempre più vicina e, stando ai molti rumor che circolano negli ultimi tempi, dobbiamo aspettarci annunci di un certo peso. Non solo dovremmo poter scoprire Overwatch 2, ma anche l’attesissimo Diablo 4 dovrebbe essere della festa. Lo scorso anno il gioco è stato un grande assente, per il dispiacere di tutti i fan. Ora, però, sembra veramente essere arrivato il momento giusto.

Come già sapevamo, infatti, subito dopo la BlizzCon 2019 sarà rilasciato un art book che, stando ai leak, dovrebbe contenere dettagli provenienti da Diablo, Diablo 2, Diablo 3 e, per l’appunto, Diablo 4. Ora, arriva una nuova conferma in tal senso in quanto è emersa un’immagine di una delle pagine del libro, che potete vedere qui sotto.

Come avete visto, la pagina in questione è dedicata a Lilith in versione Diablo 4. Non viene mostrato l’aspetto in-game, ma sono presenti delle concept art che ci permettono di farci un’idea di come sarà. Secondo il libro, si tratta di una nuova versione del personaggio, il quale era già apparso nel secondo capitolo della serie. In tale occasione, la Regina dei Succubi, madre dei nephalem e figlia del Prime Evil Mephisto (o Lord of Hatred, se preferite) era stata inserita come mini-boss.

Purtroppo non sono state svelate altre pagine del libro e non sappiamo, ad esempio, quali saranno le classi di Diablo 4. Potrebbero esserci dei ritorni, oppure Blizzard potrebbe osare proponendo solo novità. A oggi ci sono molti rumor sul nuovo capitolo: si afferma che sarà più oscuro e meno cartoon, una sorta di Diablo 2 moderno, e lo sviluppo dovrebbe essere iniziato da tempo, ma dopo aver tentato la via di un gioco d’azione in terza persona, il procetto è stato riavviato e si è tornati al classico GDR d’azione isometrico. Le conferme e le smentite, speriamo, arriveranno alla BlizzCon 2019.