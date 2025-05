Diablo 4: scoperta una combo così potente... che scioglie anche i server

Le creazioni dei giocatori di Diablo 4 stanno nuovamente mettendo a dura prova i server di Blizzard, in un fenomeno che si ripete con inquietante regolarità ad ogni stagione del popolare action RPG. L'ultima stagione, ironia della sorte, prometteva di far "diventare i giocatori i boss" del gioco, ma nessuno avrebbe immaginato che questo potere si sarebbe esteso fino a compromettere la stabilità dell'infrastruttura online del titolo. La nuova combinazione di abilità scoperta dalla community non è tecnicamente un bug, ma piuttosto un'interazione imprevista tra meccaniche di gioco che sta creando un vero incubo per i tecnici di Blizzard.

A differenza di problemi precedenti, questa volta non si tratta di una semplice falla nel codice, ma di un'interazione perfettamente legittima tra poteri stagionali che provoca effetti devastanti. Il content creator Macrobioboi ha recentemente pubblicato un video che illustra nei dettagli questa tecnica potenzialmente distruttiva. Al centro di questa combinazione letale troviamo l'Aspetto Leggendario "Maledizione Vampiresca", che applica ai nemici lo stato di Vulnerabilità permanente, impedendo che questo effetto svanisca prima della morte dei mostri.

Questa caratteristica, di per sé già potente, diventa problematica quando combinata con il potere del boss Mietitore di Carne, che normalmente si attiva ogni volta che colpisci un nemico Vulnerabile, rimuovendo tale stato e lasciando i nemici storditi. Ma poiché la Maledizione Vampiresca impedisce la rimozione dello stato di Vulnerabilità, i giocatori possono attivare ripetutamente questo potere, virtualmente all'infinito.

Quando il potere diventa un problema tecnico

La situazione si complica ulteriormente con l'aggiunta di un terzo elemento: il potere di Varshan "Life Steal", che infligge enormi quantità di danni ogni volta che viene attivato il potere principale del boss. La combinazione di questi tre elementi genera così tante istanze di danno simultanee che i server iniziano letteralmente a collassare sotto il carico computazionale. Nei video dimostrativi pubblicati da giocatori come Wudijo, si può osservare come i nemici smettano di muoversi e inizino a tremare sul posto a causa dell'enorme quantità di calcoli che il sistema deve elaborare.

"Ci sono tantissimi calcoli in corso, è comprensibile che questa build causi rallentamenti", ha commentato lo stesso Wudijo nel suo video dimostrativo. Il problema non si limita all'esperienza del singolo giocatore: quando questa combinazione viene utilizzata in aree condivise del mondo di gioco, tutti i giocatori presenti subiscono rallentamenti e interruzioni nella fluidità di gioco.

Non è la prima volta che Diablo 4 si trova ad affrontare problemi simili. Poco dopo il lancio dell'espansione, i giocatori della classe Spiritista potevano spammare la loro abilità di schivata fino a mandare in tilt i server, costringendo Blizzard a correre ai ripari con una patch d'emergenza. Ciò che sorprende in questo caso è che, nonostante la gravità della situazione, gli sviluppatori non hanno ancora riconosciuto ufficialmente il problema, nemmeno nelle note dell'aggiornamento previsto per mercoledì.

Se si trattasse solo di una combinazione particolarmente potente, potrebbe essere considerata semplicemente come una delle tante build "meta" che emergono ciclicamente nel gioco. Ma quando un setup di gioco inizia a compromettere l'esperienza di tutti gli utenti influenzando negativamente le prestazioni dei server, l'intervento degli sviluppatori diventa necessario e urgente. Considerando i precedenti, è altamente probabile che Blizzard interverrà rapidamente per correggere questa interazione problematica, presumibilmente entro la fine della settimana.