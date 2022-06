Sono passati diversi giorni dal lancio di Diablo Immortal, la nuova iterazione mobile e PC che ci permette di tornare dopo anni ad assaggiare una nuova produzione del fortunato franchise RPG. Come accaduto durante l’annuncio, anche i primi giorni di vita del titolo sono stati susseguiti da una serie di aspre critiche da parte dei giocatori. Nonostante questo, però, il nuovo Diablo sta andando molto bene e sta attirando le curiosità di moltissimi videogiocatori.

Come viene annunciato in queste ore tramite l’account Twitter di Diablo Immortal, il nuovo titolo per dispositivi mobile e PC è diventato in breve tempo il miglior lancio dell’intera serie Blizzard. Un risultato tutt’altro che scontato e che sottolinea come i fan del brand avessero una voglia smodata di tornare a esplorare i numerosi dungeon e reami presenti in questa nuova uscita per il fortunato franchise.

L’annuncio su Twitter è stato accompagnato anche da un’immagine che rivela come Diablo Immortal è già stato installato più di 10 milioni di volte dal giorno del lancio. Va ovviamente sottolineato che si tratta del primo gioco free-to-play della serie, e quindi i giocatori non devono spendere nemmeno un centesimo per provare a questa recentissima produzione. Nonostante questo, parliamo di numeri per nulla semplici da raggiungere in così pochi giorni anche per un free-to-play.

Shoutout to the heroes of Sanctuary. In just one week, Diablo Immortal is the biggest launch in franchise history. Thanks for slaying with us. pic.twitter.com/r561EY5u8b — Diablo Immortal (@DiabloImmortal) June 10, 2022

Come già dichiarato più volte, va segnalato che Diablo Immortal, sebbene sia stato annunciato come un titolo per dispositivi mobile, è giocabile tranquillamente anche su PC. Basta cliccare sull’icona dedicata all’interno del launcher Battle.Net.