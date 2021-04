Diablo Immortal: la fase alfa chiusa ha inizio oggi! Le novità

Di questi tempi la leggendaria saga di Diablo è tornata prepotentemente sotto i riflettori. Dopo che Blizzard ha deciso di tornare a spingere sulla saga gli appassionati non vedono l’ora di gettarsi nel mondo di Diablo 4 e Diablo Immortal. Anche se quest’ultimo non fu accolto con troppo entusiasmo, col passare del tempo gli appassionati sono riusciti ad interessarsi sempre più verso il progetto mobile, che quest’oggi entra nella fase alfa chiusa.

L’annuncio di questa fase è stato pubblicato proprio oggi da Blizzard con un nuovo post sul proprio sito ufficiale. Il team di sviluppo che sta lavorando a Diablo Immortal sta continuando a sviluppare al meglio il titolo mobile, e dopo una fase di alfa tecnica condotta qualche mese fa, ora il mondo di Sanctuarium è pronto a riaprire nuovamente i propri cancelli sui dispositivi mobile Android e iOS.

Tra i nuovi contenuti che si potranno provare in questa nuova alfa chiusa di Diablo Immortal ci sarà Il Ciclo del Conflitto, ovvero un sistema di endgame che si basa sulle fazioni Ombre e Immortali. Oltre a ciò sarà presenta il Campo di Battaglia per combattimenti PvP 8v8, una nuova funzione per l’endgame chiamata l’Inferiquiario e un sistema di Trasferimento d’Essenza aggiunto. Le novità però non si fermeranno qui.

Insieme alle novità già citate, la nuova alfa chiusa di Diablo Immortal permetterà di provare una nuova classe come il Crociato, il livello massimo è stato aumentato da 45 a 55, saranno esplorabili due nuove aree: il Monte Zavain e la Tundra Congelata ed infine si potrà prendere parte ad una nuova spedizione chiamata la Caverna degli Echi.