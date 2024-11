Diventa il re del trattore con Farming Simulator 25, oggi IN SCONTO! -29%

Se siete appassionati di simulazione agricola, non potete perdere l'offerta esclusiva su Farming Simulator 25 disponibile su Instant Gaming. Attualmente, il gioco è proposto a soli 35,49€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo di listino di 50€. Un'occasione imperdibile per iniziare una nuova avventura tra campi, trattori e allevamenti!

Farming Simulator 25, perché dovreste acquistarlo?

In Farming Simulator 25, avrete l'opportunità di vivere la vita agricola come mai prima d’ora. Potrete scegliere se lavorare in solitaria, costruendo il vostro impero agricolo, o collaborare con amici nella modalità multiplayer. La vostra fattoria sarà il risultato del vostro impegno e delle vostre decisioni strategiche!

Il gioco vi trasporta in tre scenari suggestivi: potrete sviluppare la vostra attività tra i paesaggi storici del Nord America, le rigogliose terre dell'Europa centrale o l'affascinante panorama dell'Asia orientale, ricco di risaie e città portuali dalle mille luci. Coltivate i campi, allevate animali, espandete la vostra produzione agricola e costruite negozi per trasformare la vostra fattoria in un vero e proprio impero.

Le nuove condizioni meteo dinamiche aggiungono un livello di realismo senza precedenti. In Farming Simulator 25, dovrete fare i conti con tornado, grandine e altri eventi climatici estremi che influenzeranno la resa delle vostre colture. Grazie al sistema di deformazione del terreno, anche il passaggio dei trattori lascerà il segno, influenzando il raccolto e la qualità del suolo. Ogni alba e tramonto è reso ancora più immersivo grazie agli avanzamenti grafici che sfruttano il motore GIANTS Engine 10.

Che siate veterani del settore o novizi, Farming Simulator 25 è progettato per offrire un’esperienza accessibile a tutti. Con funzionalità migliorate, una fisica più realistica e un'interfaccia intuitiva, il gioco vi guiderà passo dopo passo nella creazione della vostra fattoria da sogno. E se volete aggiungere un tocco personale, potete scaricare contenuti aggiuntivi dal ModHub ufficiale!

Vi ricordiamo che Farming Simulator 25 è disponibile a soli 35,49€ su Instant Gaming, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo di listino di 50€. Acquistatelo ora e immergetevi in un’avventura agricola senza precedenti!

