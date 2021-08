DOOM, ancora più demoni su Switch grazie alla collection

A quanto pare sta per arrivare su Nintendo Switch una collection mastodontica di videogiochi della saga di DOOM, celebre sparatutto infernale che dal 1993 accompagna gli appassionati di FPS. La collezione di videogiochi è apparsa in lista su alcuni siti di rivendita americani come Best Buy, e probabilmente sarà annunciata durante il Quakecon di stasera.

Secondo quanto è trapelato, la collection chiamata Slayers Collection arriverà sulla console ibrida di Nintendo il 2 settembre. Il bundle, già arrivato su PS4 e Xbox One in passato, arriverà su Switch con una piccola aggiunta. I videogiochi inclusi nella collection infatti sono il primo DOOM, DOOM 2, DOOM 3, DOOM (2016) e, a sorpresa, DOOM 64, videogioco che, come suggerisce il nome, fu prodotto proprio per la console Nintendo 64.

La collection, come si può evincere dai titoli, attraversa un po’ tutta la storia della saga dal 1993 fino a pochi anni fa, quando il concept è stato ripreso da Bethesda. Tutti i videogiochi inclusi nella collezione, in effetti, sono già inclusi singolarmente nel Nintendo eShop, e alcuni sono anche disponibili in versione fisica. All’appello mancherebbe ancora l’ultimo videogioco uscito della saga, Eternal, già miracolosamente presente su Nintendo Switch con i suoi DLC grazie all’ammirevole lavoro di porting operato dagli studi di Panic Button. La Slayers Collection sarà disponibile quindi in edizione fisica.

DOOM è una di quelle saghe che fan e giocatori non mancheranno mai di supportare. Per esempio, recentemente è arrivata una mod che aggiunge Duke Nukem, ma sono anche gli stessi sviluppatori a investire tempo e passione in questi progetti: proprio in questi giorni John Romero, autore dei primissimi videogiochi della saga e dello stesso Quake, sta lavorando a Sigil 2, sequel di un episodio non ufficiale dello sparatutto demoniaco. Ve ne abbiamo parlato in questo articolo.