John Romero, creatore di Doom, sta finalmente per lanciare la sua autobiografia. L’annuncio è arrivato dall’account Twitter ufficiale del game designer. Il libro, ntitolato Doom Guy: Life in First Person non sarà però disponibile a breve: come svelato dalla pagina di Amazon, infatti, l’autobiografia di quella che è stata definita una vera e propria rockstar del videogioco sarà spedita solamente il 10 gennaio 2023.

Il libro non sarà però particolarmente celebrativo. Romero ha infatti precisato che si tratta di un tributo alla sua carriera nel mondo del videogioco. Una carriera positiva, piena di gratutudine verso un settore. “La programmazione e i videogiochi hanno cambiato la direzione della mia vita. Ci saranno tutti i dettagli, incluse tutte le lezioni che ho avuto modo di apprendere”, ha dichiarato Romero a margine dell’annuncio dell’apertura dei pre-order. Nel libro però ci sarà spazio anche per altri dettagli, come per esempio il rapporto con la famiglia e il padre dipendente dall’alcool, il nonno razzista che non ha mai accettato la sua famiglia e la nonna che invece gestiva una casa chiusa in Messico.

Se qualcuno di voi si sta chiedendo se davvero la biografia di Romero (anzi, l’autobiografia) sia una lettura essenziale per il mondo dei videogiochi, la nostra risposta è sì. Doom Guy: Life in First Person sarà con molta probabilità uno dei libri più importanti di questa industria. Romero è infatti autore non solo del popolare shooter, ma anche di Quake e Wolfenstein, giochi che hanno contribuito a forgiare il mercato dei first person shooter.

If you missed the news, my memoir is now available for pre-order! To sum it up, it's a positive story of gratitude for a life in games. Code and games changed the trajectory of my life. I cover everything in detail, including lessons learned. https://t.co/m2JKsLGAh2 pic.twitter.com/Qxt0CTtLZQ — (@romero) May 11, 2022

Nonostante Romero sia oramai distante da un po’ dall’industria dei videogiochi, almeno lato sviluppo, non ha smesso di lavorare a livelli aggiuntivi di Doom, come quello pubblicato per raccogliere fondi contro la guerra in Ucraina. La manovra è stata un vero e proprio successo, con oltre 25.000 Dollari raccolti in pochi giorni. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.