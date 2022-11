Torniamo a parlare di Doom Eternal , e nello specifico della faccenda che ha coinvolto il loro compositore Mick Gordon, il quale, in questi giorni, ha deciso di rispondere direttamente a id Software, esprimendo il suo punto di vista attraverso un lungo post su Medium. Il suo distacco da id Software risale a circa 2 anni e mezzo fa, conclusosi con un discutibilissimo post su Reddit, pubblicato da Marty Stratton, in cui parlava della colonna sonora e degli step che hanno condotto alla sua creazione in studio.

Marty Stratton, @idSoftware Studio Director, lied about @DOOM Eternal's OST events in a Reddit post that used disinformation to blame me entirely for its failure Later, he offered me a six-figure sum to never speak about it The truth is more important.https://t.co/zSNo2QG1mI — Mick Gordon (@Mick_Gordon) November 9, 2022

Il post dell’ex compositore di Doom Eternal e di Beautiful Desolation, però, non si limita semplicemente a rispondere a id e a Stratton, ma spiega per filo e per segno le ragioni di questa rottura in termini lavorativi, approfondendo ogni singola tesi con prove e screenshot a favore, così da sottolineare ed evidenziare le problematiche lavorative di un ambiente che non sembrerebbe troppo professionale. In funzione di ciò il post si dilunga su tantissimi elementi, risultando una lettura non affatto immediata, dato che per leggerlo nella sua interezza ci vuole un’ora circa. Nell’approcciarcisi, però, entra in gioco il sommario che scinde gli argomenti uno ad uno, indirizzando le accuse verso Zenimax, Bethesda e id.

Così l’ex di Doom Eternal descrive le difficoltà riscontrate nel realizzare i vari progetti, sottolineando che in corso d’opera id non avrebbe quasi mai rispettato le premesse organizzative iniziali, sottoponendolo in più fasi a periodo di crunch, e rivelando problematiche anche relative ai compensi ricevuti e alle tempistiche di pagamento. La colonna sonora in Doom è sempre stata una componente fondamentale dell’intera esperienza, arrivando ad essere riconosciuta in tutto il mondo anche con premi e riconoscimenti.

Parlando delle evidenti problematiche sonore di Doom Eternal Gordon punta il dito verso Chad Mossholder, il quale avrebbe ritagliato e incollato il suo lavoro a piacimento, rendendo il risultato finale, trovandosi nuovamente faccia a faccia con alcune scelte non condivise di Stratton. Gli scontri e i tentativi di soluzione sono stati molteplici, come sottolinea anche lui nel post, ma a quanto pare relativamente inutili. Su Twitter, in cui è possibile trovare tutto quanto, Gordon ha rivelato il perché di questa risposta tardiva e che nessun tentativo di corruzione potrebbe mai distoglierlo dal dire la verità dei fatti.