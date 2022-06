Complice l’avvicinarsi della fine dei suoi saldi, GOG.com ha deciso di regalare altri giochi gratis PC. Dopo Sanitarium, questa volta tocca a Beautiful Desolation. Il titolo, prodotto dallo studio The Brotherhood, è infatti disponibile gratuitamente per pochissimo tempo. Ci sono diversi motivi per cui un simile gioco potrebbe essere interessante, a partire dal suo design e arrivando fino alla colonna sonora.

Beautiful Desolation ha debuttato nel 2020. Si tratta di un’avventura punta e clicca con visuale isometrica, che trasporta i giocatori in un mondo post apocalittico, popolato da creature difficili da poter immaginare. La trama è abbastanza semplice: il protagonista è alla ricerca di suo fratello, ma ogni decisione presa cambierà definitivamente quel mondo distopico immaginato dagli sviluppatori. Premesse sicuramente interessanti, che aumentano il valore del gioco, insieme ad altri, piccoli dettagli.

Si parte dallo stile grafico e dal design del mondo, delle creature e dell’arte in-game. Beautiful Desolation è infatti uno dei giochi più ispirati sotto questo aspetto. Poi, successivamente, troviamo una colonna sonora decisamente epica. A lavorare alle musiche del titolo è stato uno dei veterani di questa industria, ovvero Mick Gordon. Gordon è uno dei migliori compositori sulla scena dei videogiochi e ha contribuito a forgiare le musiche di Doom e Wolfenstein, oltre che della Stagione 1 di Killer instinct

Per poter riscattare Beautiful Desolation, vi invitiamo a visitare questo link e seguire le istruzioni riportare su schermo. Se siete invece in cerca di ulteriori giochi gratis PC, vi segnaliamo che sempre su GOG è disponibile il remake di The Elder Scrolls II: Daggerfall. Se volete provare esperienze più moderne, il nostro consiglio è quello di dare uno sguardo alle promozioni di Epic Games: trovate tutti i dettagli visitando questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.