DOOM Eternal: la modalità Battlemode si mostra in un video

Manca poco più di un mese all’uscita di DOOM Eternal, quello che stando alle parole di id Software è il miglior gioco che lo studio texano abbia mai creato. Proprio il team di sviluppo è di recente tornato a parlare del nuovo capitolo dell’FPS, mostrando tra le tante novità anche un paio di nuovi video che mettono in mostra le esecuzioni e una nuova modalità multi giocatore chiamata Battlemode.

Nonostante il focus principale del titolo è la sua campagna per giocatore singolo, molti degli sforzi di id Software sono stati indirizzati anche verso al comparto multiplayer di DOOM Eternal. Il nuovo video, pubblicato sul canale YouTube di Bethesda, presenta ai giocatori Battlemode; una nuova modalità 2 contro 1 che racchiude tutta l’azione frenetica e feroce che ha da sempre contraddistinto il brand di DOOM.

La modalità multiplayer Battlemode sarà focalizzata su un due contro uno, dove il giocatore che impersonerà il Doom Slayer dovrà vedersela con altri due giocatori nei panni dei demoni. Mentre il giocatore “umano” sarà più forte, i demoni potranno usare diverse strategie per sopraffare l’altro giocatore. Alla fine dei cinque round chi avrà totalizzato più vittorie verrà sancito come il vincitore della Battlemode.

Vi ricordiamo che DOOM Eternal uscirà il prossimo 20 marzo, e sarà disponibile per le piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam e Bethesda Launcher). Per quanto riguarda il porting per Nintendo Switch, ci sarà da aspettare ancora qualche mese, anche se al momento non è stata ancora fornita una data ufficiale. Cosa ne pensate della nuova modalità Battlemode?