DOOM gira ovunque, anche sul display del McDonald

DOOM, il grande FPS che ha ridefinito un intero genere videoludico è uno dei giochi immortali. Il titolo id Software vive ancora oggi non solo nella memoria dei tantissimi affezionati al brand, ma anche sulle console, sui PC e su tantissimi altri hardware a dir poco impensabili. Insieme a tutta una carrellata di mod che aggiungono livelli e ne abbelliscono la grafica, in molti sono riusciti a far girare il grande classico anche su dispositivi non proprio moderni e convenzionali.

In passato è stato reso possibile far girare il capolavoro del genere FPS su un Nintendo Game & Watch, ma di recente un fan è riuscito a spingersi ben oltre, andando a portare DOOM al di là dei confini videoludici. Il canale Does Not Computer è il protagonista di questa curiosa storia, l’utente che è riuscito a far girare il primo leggendario DOOM sul display per dedicato alle ordinazioni di un McDonald.

All’interno del video caricato su YouTube, l’utente ha spiegato molto approfonditamente il procedimento che ha attuato per far girare DOOM sul particolare display. Il monitor in questione è esattamente quello che si può trovare in moltissimi ristoranti e fast food, per niente predisposti al gaming. Il lavoro che ha permesso al ragazzo di poterci giocare sopra non è affatto semplice come viene raccontato in video, proprio perchè questi schermi sono destinati a ben altri tipi di funzioni.

Dopo aver provato ad installare i sistemi operativi Windows 98 e XP senza alcun successo, la svolta è arrivata con la corretta installazione di MS-Dos 6.22. Per il resto è bastato inserire una tastiera nello slot d’ingresso del display per le ordinazioni e il tutto si è compiuto; l’utente è riuscito a ricevere un particolarissimo Happy Meal.