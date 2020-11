DOOM non ha confini, giocabile anche su Nintendo Game and Watch

In occasione dei 35 anni di Super Mario Bros, è uscita una versione limitata di un Nintendo Game & Watch dedicato all’iconico titolo Nintendo. Dorato e con un forte richiamo alla prima console portatile Nintendo di seconda generazione, questo Nintendo include il titolo sopracitato, un orologio, Super Mario Bros: The Lost Level e Ball in versione Mario. E se vi dicessimo che potrebbe girarci anche lo storico DOOM?

Uno youtuber, stacksmashing, ha realizzato un video su YouTube in cui mostra il leggendario titolo di id Software sulla “nuova” console Nintendo. La procedura di porting non è di certo alla portata di tutti e di certo richiede strumenti assai poco reperibili, ma vi invitiamo a visionare il video al centro della news per saperne di più. Come è possibile notare, inoltre, il porting ha richiesto anche dei sacrifici tecnici, con delle texture che purtroppo non sono state caricate.

Sicuramente si tratta di una trovata davvero geniale, ma come specificato nel titolo “DOOM non ha confini”. L’iconico e frenetico sparatutto, infatti, è possibile farlo girare con delle patate (non stiamo scherzando, cliccate qui per approfondire) e su un frigorifero. Sembra che gli utenti siano attratti dal far girare il titolo in qualsiasi modo con trovate illuminanti e altre decisamente bizzarre.

Ecco la descrizione ufficiale della console limitata di Nintendo:

“Ideato da Gunpei Yokoi, il Game & Watch originale debuttò in Giappone nel 1980, e fu la prima console portatile creata da Nintendo. In occasione del 35° anniversario di Super Mario Bros. puoi fare tuo un pezzo di storia con una versione inedita: un Game & Watch dorato che include l’originale Super Mario Bros., un orologio digitale e tanti altri contenuti!“.

Trovate geniale la trovata di questo youtuber? Avete comprato la console limitata dedicata a Super Mario Bros? Fatecelo sapere nei commenti!