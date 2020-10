Doom, è possibile giocarlo con delle patate!

In questi anni abbiamo assistito a tante stranezze nel mondo dei videogiochi, tanti appassionati uniti anche da forti passioni per la tecnologia e per il mondo “dell’hacking” ci hanno regalato a volte tantissime risate facendo girare giochi del nostro passato sui dispositivi astrusi. Dopo che il nuovo Doom è stato reso giocabile su di un frigorifero è il momento di fare il passo successivo. Da oggi infatti potrete giocare classic Doom tramite delle patate. Si ragazzi avete capito bene, uno youtuber americano ha reso tutto ciò possibile tramite la sua inventiva.

Nel video che potete trovare all’interno di questa notizia viene spiegato il tutto e anche se sembra una follia soltanto a pensarlo c’è chi si diverte a capire se è davvero possibile fare tutto ciò. Ormai sembra esser diventato quasi un meme riuscire a far girare Doom su qualsiasi dispositivo che si ha in casa. Non bastava quindi la touchbar dei mac o il test di gravidanza, ma questa volta tramite delle patate è possibile compiere un vero e proprio miracolo.

Una sola patata non sarebbe stata sufficiente per fornire elettricità a causa della corrente incredibilmente piccola che produce, e nemmeno una patata più grande avrebbe aiutato. Alla fine lo Youtuber Equalo ha trovato la formula perfetta, creando una gigantesca batteria da oltre 700 fette di patate collegate insieme. Con una calcolatrice grafica TI-84 Plus come schermo su cui si poteva giocare a Doom, Equalo è riuscito nel suo test a patate.

L’unico aspetto negativo di questo ambizioso esperimento? Un garage inzuppato dell’odore ribollente di diverse centinaia di patate che avevano cominciato a marcire dopo essere state lasciate all’aperto per alcuni giorni. “Per favore, non provare mai a farlo da solo, non ne vale la pena“, ha concluso Equalo. Ora però la domanda ci sorge spontanea…e voi, ci proverete? Fatecelo sapere!