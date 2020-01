Dragon Ball Z Kakarot in cima alle classifiche UK

Dragon Ball Z Kakarot, nuovo titolo tratto dal manga di Akira Toriyama uscito pochi giorni fa, ha già fatto parlare di sè. Sviluppato dai ragazzi di CyberConnect2 e pubblicato da Bandai Namco, il gioco ripercorre la storia di Goku e compagni nell’universo di Dragon Ball Z in questo particolare action RPG. Oltre a sconfiggere avversari temibili come Frieza nella saga di Namek e Cell in quella degli androidi, dovremmo ragionare e sviluppare il nostro alter ego aumentando statistiche varie attraverso missioni secondarie, cucina e quant’altro; presente anche una sorta di “sferografia” del personaggio nella quale potremmo insegnare diverse tecniche. Il titolo si presenta ben riuscito e molto appagante per i fan ed inoltre riesce a coprire quei piccoli buchi di trama lasciati qua e là dal mangaka suscitando l’interesse del pubblico.

Nel corso della giornata di oggi sono emersi i dati di vendita dei software relativi al mercato britannico e Dragon Ball Z Kakarot debutta al primo posto, riuscendo a superare mostri sacri del calibro di FIFA 20, COD Modern Warfare e Star Wars Jedi: Fallen Order. Questi tre si contengono il secondo, terzo e quinto posto, mentre al quarto possiamo trovare l’immancabile Grand Theft Auto V pubblicato da Rockstar Games quasi sei anni fa, mentre le ultime posizioni sono dominate da Nintendo.

Qui di seguito potete ammirare la classifica generale.

Dragon Ball Z Kakarot Call Of Duty Modern Warfare FIFA 20 Grand Theft Auto V Star Wars Jedi: Fallen Order WarioWare Gold Luigi’s Mansion 3 Mario Kart 8 Deluxe Yo-Kai Watch Super Smash Bros Ultimate

Non ci rimane a questo punto di aspettare le prossime classifiche britanniche e mondiali. Cosa ne pensate di Dragon Ball Z Kakarot? Ci state giocando? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto. Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo.