Dragon Ball Z: l'edizione PS5 in sconto a soli 19€!

Se avete una passione smodata per gli anime, o volete confezionare un bel regalo di Natale a qualcuno che, semplicemente, stravede per Dragon Ball ed il suo vasto universo narrativo, allora sarete felici di sapere che, su Amazon, è attualmente in sconto l'ottimo Dragon Ball Z: Kakarot, venduto in edizione PS5 al prezzo di appena 19,90€! Un affare, per un ottimo titolo a tema anime/manga, per altro il secondo della giornata, visto il precedente ed ottimo sconto su Capitain Tsubasa: Rise of a New Champion.

Dragon Ball Z: Kakarot, chi dovrebbe acquistarlo?

Sviluppato da CyberConnect2 e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, Dragon Ball Z Kakarot è un titolo in salsa ruolistica che vi permetterà di ripercorre le avventure di Goku, dagli eventi della serie Z, fino alle più recenti avventure, e questo anche grazie ad una serie di corposi aggiornamenti, che hanno aggiunto al gioco tante missioni e personaggi aggiuntivi.

In tal senso, è ovvio che si tratti di un titolo squisitamente confezionato per i numerosi fan della saga creata da Akira Toriyama, in quello che però è un titolo dal sapore inedito, viste le forti influenze ruolistiche infuse nel gameplay. Come vi raccontammo al tempo, tramite la nostra recensione (che potete leggere qui), Dragon Ball Z Kakarot vi permetterà di esplorare un mondo vastissimo, di sviluppare le abilità di Goku, e di intraprendere scontri tridimensionali dagli effetti devastanti, seguendo un po' quello che era (almeno in parte), il mood della serie Tenkaichi.

Parliamo di un titolo che, seppur con qualche difetto, è un tributo interessante alla lunga storia di Dragon Ball e che, considerato l'ottimo prezzo proposto, potrebbe sicuramente fare la gioia di molti fan, vecchi e nuovi.

Longevo, ricco di attività e missioni, e con una grafica che ricalca fedelmente lo stile dell'anime, Dragon Ball Z: Kakarot è un titolo che, come fan, non vorrete lasciarvi scappare e, per questo, invitiamo ad approfittare subito dell'offerta, consultando la pagina Amazon dedicata al prodotto dove potrete completare il vostro acquisto.

