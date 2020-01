Dragon Ball Z Kakarot: debutto coi fiocchi in Giappone

Nove settimane, nove settimane consecutive che Pokémon Spada e Scudo erano rimasti irremovibili al primo posto della classifica giapponese dominando nettamente su tutti i titoli, un vero e proprio record. È stata una settimana intensa nel Sol Levante in termini di nuove uscite, ricordiamo infatti che il nuovo capitolo della saga di Yakuza, Yakuza: Like a Dragon sviluppato da SEGA per PlayStation4 è uscito il 16 gennaio, mentre il nuovo gioco sviluppato da CyberConnect2 Dragon Ball Z Kakarot il giorno dopo (potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo)

Yakuza: Like a Dragon approva direttamente al primo posto vendendo quasi la bellezza di 157.000 copie, mentre Dragon Ball Z Kakarot al secondo posto con 89.000 copie vendute, riuscendo a spostare di ben due posizioni il gioco di mostriciattoli tascabili più amato dal pubblico. Ciò significa che PlayStation 4 vede la cima per la prima volta dopo diverse settimane, dominate appunto da Pokémon Spada e Scudo, che è riuscito comunque a vendere ben 55.000 copie.

Potete consultare la classifica completa risalente dal 13 gennaio al 19 gennaio qui di seguito.

(Ps4) Yakuza: Like a Dragon (Ps4) Dragon Ball Z Kakarot (NSW) Pokémon Spada e Scudo (NSW) Ring Fit Adventure (Ps4) Romance of the Three Kingdoms XIV (NSW) Tokyo Mirage Session #FE Encore (NSW) Dr. Kawashima’s Brain Training (NSW) Minecraft (NSW) Mario Kart 8 Deluxe (NSW) Super Smash Bros. Ultimate

Possiamo vedere che, oltre a Yakuza e Dragon Ball Z Kakarot, nella classifica è presente un altro gioco PS4, ovvero Romance of the Three Kingdoms XIV che ha venduto più di 20.000 copie, Tokyo Mirage Session #FE Encore è l’ultimo debuttante di questa classifica ed ha totalizzato 18.000 copie vendute. In attesa dell’uscita del settimo capitolo della serie di Yakuza potete divertirvi con il secondo classificato, ricordando che Dragon Ball Z Kakarot è disponibile per PS4, Xbox One e PC.