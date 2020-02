Dreams, la community è già al lavoro: Donkey Kong Country in 3D su PS4

Come vi abbiamo raccontato anche nel nostro articolo dedicato a Dreams, il nuovo titolo sviluppato da Media Molecule offre immense possibilità creative ai giocatori nel realizzare sia livelli che personaggi. La community, con l’uscita ufficiale del gioco avvenuta il 14 febbraio, è ancora di più impegnata a sviluppare nuovi contenuti dando vita a improbabili cross-over tra PlayStation 4 e personaggi Nintendo.

Un utente del subreddit dedicato a Dreams ha mostrato in un video com’è riuscito a creare un Donkey Kong Country in un ambiente tridimensionale e molto simile ai capitoli di Super Mario dai tempi del Nintendo 64 ad oggi. Il video pubblicato su Reddit mostra sia i progressi realizzati fino ad ora sia la sperimentazione del giocatore con il level design.

Il risultato è sicuramente notevole ma alcuni utenti di Reddit, oltre ad esprimere apprezzamento per il risultato, mettono in guardia dal rischio che questa versione su Dreams di un Donkey Kong Country fanmade possa essere rimossa per motivi di copyright. Una probabilità non troppo remota calcolando anche la politica piuttosto intransigente di Nintendo sull’utilizzo delle sue proprietà intellettuali nell’ambito degli UGC (User Generated Content).

Ricordiamo che Dreams è attualmente disponibile per PlayStation 4 e che Media Molecule ha annunciato che arriveranno molti contenuti aggiuntivi importanti totalmente gratuiti. Il team di sviluppo, inoltre, sta pensando all’introduzione di contenuti realizzati da famosi game designer, come ad esempio Hideo Kojima, che potranno essere acquistati dai giocatori. Si tratta però ancora di un orientamento generale senza alcun piano dettagliato per il rilascio. Infine Media Molecule si è detta disponibile anche a una versione PC del gioco ma, giustamente, ha ricordato che la decisione finale spetta sempre a Sony, anche se il team di sviluppo non esclude possa accadere in futuro se l’approccio al mondo PC della società dovesse cambiare.