Dreams su PC? Dipende tutto da Sony

Tra i videogiochi più peculiari ed eclettici dell’ultimo periodo è impossibile non mettere nei primi posti Dreams, opera di Media Molecule recentemente sbarcata in esclusiva su PlayStation 4 dopo una lunga attesa.

Un titolo immenso, che mette in mano al giocatore la possibilità di crearsi da solo il videogioco dei propri sogni. Una possibilità che, forse, in futuro sarà concessa anche agli utenti PC.

Ad aprire la porta a tale possibilità è stato nientepopodimeno che Mark Healey, creative director di Dreams. Healey ha infatti affermato in un’intervista: “Sarebbe veramente bello vedere Dreams anche su PC. Ovviamente sono sicuro che Sony si sia già fatta un’idea su tale eventualità e, sinceramente, non saprei proprio come si evolveranno le cose in futuro: dico solo che sarebbe veramente incredibile poter giocare a Dreams anche su PC”.

In ogni caso il creative director di Media Molecule ha voluto subito calmare le acque: “Non si tratta certamente di qualcosa che sta succedendo ora come ora, dipende tutto dalla direzione che prenderà l’industria videoludica nel futuro prossimo. In ogni caso credo che Sony sia più aperta rispetto una volta a questa eventualità, ma non sono sicuro che il tutto possa effettivamente realizzarsi.”

Mark Healey ha infine parlato di un possibile approdo di Dreams su PS5 con queste parole: “Ora come ora siamo concentrati su PS4, ma in futuro potremo migrare anche sulla futura generazione di console. Anche se PS5 supporterà i titoli per PlayStation 4 abbiamo intenzione di essere presenti e osservare come si evolveranno le cose.”

Che ne pensate di questa notizia e di Dreams, il titolo di Media Molecule è riuscito a catturare il vostro interesse o a vostro parere si tratta di un’esperienza fin troppo dispersiva? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti qui sotto.